Meclis önünde saldırı

Yeni seçilen milletvekillerinin yemin töreni için Ulusal Meclis önünde toplanan kalabalık arasında, eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlısı milletvekili Lidija Vukicevic başına yoğurt dökülerek protesto edildi. Olay, ilk meclis oturumu öncesinde yaşandı; Vukicevic saçlarına dökülen yoğurdu merdivenlerde mendille temizlemeye çalıştı ve çevredekilerin ıslıkları eşliğinde meclis binasına girdi.

Vukicevic'in açıklamaları:

Olayın ardından meclis giriş salonunda basına konuşan Vukicevic, kendisini kötü hissettiğini belirtti. Kendimi çok kötü hissediyorum çünkü bana saldıranlar Sırptı. Bütün hayatımı ve kariyerimi Sırbistan’a ve halkımıza adadım. Onları neşelendirmek için elimden geleni yaptım. Bugün, Ulusal Meclisin önünde kendimizi güvende hissedemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Burada güvende olmayacaksak, nerede güvende olabiliriz? Bütün bağırışlara ve hakaretlere rağmen gülümsedim ve selam verdim. Böyle bir ilkellik, kabalık ve davranış karşısında söyleyecek söz bulamıyorum dedi.

Seçim sonrası protestoların arka planı:

Olay, Öğrenci Listesi hareketinin 25 Ekim'deki seçimleri kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde ettiği dönemde gerçekleşti. Öğrenci Listesi, oyların yüzde 52’sinden fazlasını almış ve böylece yaklaşık 14 yıla yayılan Sırp İlerleme Partisi (SNS) iktidarına son vermişti. Meclis önündeki kalabalık, Öğrenci Listesi adaylarını alkışlayıp tezahürat yaparken, eski iktidar koalisyonuna mensup adaylara ıslıklarla tepki gösterdi.

Öğrenci Listesi hareketi, ülkede yaklaşık iki yıl süren iktidar ve yolsuzluk karşıtı protestolardan doğmuştu. Bu protestoları tetikleyen olay, 1 Kasım 2024’te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrinde yenilenen tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgiliydi. Meclis önünde yaşanan bu saldırı, yeni dönemde güvenlik ve siyasal kutuplaşma konularını yeniden gündeme taşıdı.

Sırbistan'da yeni seçilen milletvekillerinin yemin edeceği ilk meclis oturumu öncesinde, eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlısı kadın milletvekili Lidija Vukicevic, meclis binası önünde başına yoğurt dökülerek protesto edildi.