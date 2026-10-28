Meclis sunumunda Numan Kurtulmuş: TBMM'nin 2027 ödeneği 33 milyar 787 milyon lira

Sunum ve toplantı süreci:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı bütçesinin 2027 yılı teklif tutarını komisyonda açıkladı. Sunumda, komisyon çalışmaları ve rapor süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; hazırlık aşamasında yürütülen müzakerelere ve parlamenter katılıma vurgu yapıldı.

Kurtulmuş, terörle mücadele ve bu alanda başlatılan kapsamlı çalışmanın önemine dikkat çekti. Raporun komisyon incelemesi sürecinde 21 toplantı yapıldığını ve komisyonda yer alan 50 milletvekilinden 47sinin kabul oyuyla raporun kabul edildiğini belirtti. Çalışmalarda emeği geçen siyasi partilere teşekkür etti ve hedefin sadece bir slogan değil, ülkenin sürdürülebilir güvenliği olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye ve izleme komisyonu:

Kurtulmuş, Meclis bünyesinde kurulması planlanan izleme komisyonunun üç ana görevi olacağını açıkladı: kanunun uygulamalarını yakından takip etmek; terör örgütünün silahsızlanma ve fesih sürecini izlemek ve bu süreçte hukuk ölçüsü içinde karar ve dosya bazlı takibi sağlamak; gerektiğinde yeni yasal düzenlemelerin hazırlanması için çalışmalar yürütmek. Ayrıca Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerle müzakere edilerek partilerin görüşlerinin alınacağını kaydetti.

Bütçe, tasarruf ve uluslararası faaliyetler:

Kurtulmuş sunumunda TBMM’nin yasama, diplomasi ve idari faaliyetlerine ilişkin sayısal veriler paylaştı. 28. dönemde başkanlığa 4 bin 3 kanun teklifi sunulduğunu, genel kurul gündemine alınan 264 tekliften 142sinin kanunlaştığını, teklif destek bürosunca 920 taslağın hazırlandığını ve uluslararası anlaşmalara ilişkin 89 inceleme raporu hazırlandığını bildirdi.

Parlamenter diplomasideki etkinliğe de değinen Kurtulmuş, bu dönemde düzenlenen uluslararası toplantılardan iki örnek verdi: Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birliği 152. Genel Kurulu’na 157 ülkeden temsilci katıldığını ve yaklaşık 2 bin 700 parlamenterin yer aldığını; 28 Haziran’daki NATO Parlamenter Zirvesi’nin de TBMM için önemli bir faaliyet olduğunu anlattı.

Harcama, tasarruf ve yatırımlar:

TBMM Başkanı, mali sonuçlara ilişkin detayları paylaştı. 2025 yılı başlangıç ödeneğinin 17 milyar 817 milyon 190 bin lira olduğunu, yıl içi revizyonlarla bunun 15 milyar 685 milyon 238 bin liraa, gerçekleşen harcamanın ise 15 milyar 464 milyon 925 bin 337 lira düzeyinde gerçekleştiğini ve kullanım oranının yüzde 98,6 olduğunu belirtti. 2026 yılı ödeneğinin kanunlaşmış tutarı 27 milyar 235 milyon 264 bin lira olup revizyonlarla 26 milyar 817 milyon 506 bin liraya ulaştığı ifade edildi.

Kurtulmuş, 2027 yılı için teklif edilen toplam tutarın 33 milyar 787 milyon lira olduğunu vurguladı ve bu tutarın yüzde 92sinin cari, yalnızca yüzde 7,5inin yatırım giderlerinden oluştuğunu kaydetti. Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin önceliklendirildiğini, kaynak kullanımında verimlilik ve tasarrufun esas alındığını belirtti.

Meclis bünyesindeki enerji ve tasarruf çalışmaları da sunumda yer aldı. 2023'ten bu yana sağlanan tasarrufların 2 milyon 500 bin kWh elektrik, 300 bin m3 doğal gaz ve 20 bin ton su olduğu, bunun yıllık karşılığının yaklaşık 125 milyon TL civarında olacağı aktarıldı. Ayrıca Konya’da tahsis edilen 20 megavat kapasiteli güneş enerji santrali çalışmalarının başlatıldığı, ana bina ve halkla ilişkiler binasının yeşil sertifika aldığı ve sıfır atık ile sürdürülebilirlik merkezine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Restorasyon projelerine de değinildi; Atatürk Deniz Köşkü için kapsamlı bakım ve onarım sürecinin tamamlandığı ve çalışmalara en kısa sürede başlanacağı, Yıldız İleri Karakol Binası’nın devralınıp restorasyon çalışmalarına başlandığı ve bu çalışmaların 2027 yılının ilk aylarında süreceği ifade edildi.

Sunumda dijitalleşme ve verimlilik adımları kapsamında komisyonda basılı rapor sayısının 805ten 205e indirildiği ve siber güvenlik tedbirlerinin alındığına ilişkin bilgi verildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "2027 yılı için teklif ettiğimiz ödeneğin toplam tutarı 33 milyar 787 milyon liradır"