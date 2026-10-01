Meclisin direnişi ön plana çıktı: Erdoğan milli mücadeleyi hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, Meclis'in tarihsel rolüne dikkat çekti.

Konuşmanın ana vurgusu:

Erdoğan, konuşmasında Meclis'in milletin özgürlüğü için üstlendiği misyonu öne çıkararak, Bu Meclis, milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı Millî Mücadele’yi başarıyla sevk ve idare etmiştir ifadesiyle tarihsel direnişi hatırlattı.

Program bağlamı ve değerlendirme:

Açılış programında yapılan bu vurgu, TBMM'nin kuruluşundan itibaren milletin iradesini koruma rolüne atıfta bulunuyor. Erdoğan'ın sözleri, Meclis'in geçmişteki mücadeleci duruşunu ve bugünkü temsilî sorumluluğunu bir arada sundu.

Konuşma, TBMM çatısı altında gerçekleştirilen törenin ardından yapılan açıklamaların odağında yer aldı ve Cumhurbaşkanı'nın Meclis'in tarihsel önemine dair tekrar eden değerlendirmelerini pekiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Meclis, milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı Millî Mücadele'yi başarıyla sevk ve idare etmiştir"