Meclisin ortak kararı: 467 oyla geçen yasa ve Malatya değerlendirmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Malatya programında yasayı ve kentin toparlanmasını değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya’da düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları programında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa ile deprem sonrası yürütülen çalışmaları ele aldı. Kent protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarların katıldığı toplantıda Kurtulmuş, hem yerel hem de uluslararası gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Malatya’nın yeniden yapılanması:

Kurtulmuş, Malatya’nın deprem sonrası geçirdiği değişime dikkat çekti ve kentte daha önce iki kez bulunduğunu anımsattı. Şehirde büyük yıkım yaşandığını, ancak bugün geldiği noktada kentin o eski halinden farklı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Malatya’nın hızla toparlandığını belirterek emeği geçen yöneticileri ve halkı tebrik etti ve "Malatya yeniden ayağa kalkmış" ifadesini kullandı.

Meclis kararı ve yasanın kapsamı:

Kurtulmuş, Meclis’te kabul edilen düzenlemeye ilişkin olarak hazırlık ve görüşme sürecini anlattı. Hazırlık aşamasında kurulan komisyonda 50 milletvekilinin toplumun çeşitli kesimlerini, akademik çevreleri ve hukuk camiasını dinlediğini belirtti. Ardından yasaya ilişkin oylamada 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildiğini vurguladı ve bunun Meclis tarihinde eşine az rastlanan bir ittifak olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı, kabul edilen yasa için Meclis’in ilk kez bu niteliğiyle sürecin sahibi ve millet adına denetleyicisi konumuna geldiğini ifade etti. Bu yaklaşımın, kamuoyunda oluşan tartışmalara karşı Meclis’in aktif rol almasının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yasanın güvenlik mekanizmaları:

Kamuoyundaki tereddütleri gidermek amacıyla Kurtulmuş, yasal düzenlemenin üç temel güvenlik mekanizması üzerine kurulduğunu açıkladı. Birinci garanti olarak, örgütün silah bırakma, silahsızlanma ve kendisini feshetme süreçlerinin devletin ilgili güvenlik birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyidinin şart olduğunu söyledi. İkinci olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında altı bakan ile güvenlik birimleri başkanlarının yer aldığı kurulun süreci yürüteceğini belirtti. Üçüncü güvence ise sürecin millet adına takibini sağlayacak olan TBMM bünyesindeki izleme komisyonunun kurulmasıdır.

Kurtulmuş, bu üç sigortanın birlikte aşılmasının mümkün olmadığını, aksi bir durumda yasanın uygulanmayacağını ifade ederek düzenlemenin güvenlik ve denetim unsurlarının altını çizdi.

Ayrıca konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Kurtulmuş, bugün dünyada yaşanan gerilimlerin, çatışmaların ve savaşların temelinde kurallara dayalı bir küresel sistemin bulunmayışının yattığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze’de yaşanan insani krizlere dikkat çekerek Türkiye’nin diplomasi trafiğini sürdürdüğünü aktardı.

Program, Kurtulmuş’un konuşmasının ardından basına kapalı soru-cevap ve değerlendirme bölümünün yapılmasıyla sona erdi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'UN KONUŞMASI