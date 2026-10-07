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Mecliste oyuncak uçaklı protesto: eski başbakanların özel jet uçuşları gündemde

Romanya'da USR milletvekilleri, eski başbakanlar dahil üst düzey isimlerin Mykonos ve Nice uçuşlarının soruşturulmasını talep ederek mecliste protesto etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 23:54

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EDİTÖR: Elif Demir

Mecliste oyuncak uçaklı protesto: eski başbakanların özel jet uçuşları gündemde

Mecliste oyuncak uçaklı protesto: eski başbakanların özel jet uçuşları gündemde

Romanya Temsilciler Meclisi oturumunun açılışında, Romanya Birliğini Kurtarın (USR) milletvekilleri, eski başbakanlar ve diğer üst düzey isimlerin özel jetle yaptığı iddia edilen lüks seyahatlerle ilgili açıklama talep ederek protesto düzenledi. Milletvekilleri meclise pankartlar ve oyuncak uçaklarla girdiler; amaç, söz konusu uçuşların araştırılması için bir komisyon kurulmasının oylamaya sunulmasıydı.

protestonun ayrıntıları:

Genel kurulda milletvekillerinin taşıdığı oyuncak uçakların üzerine "PSD Jet" yazılırken, pankartlarda "Uçuşların parasını kim ödedi?" ve "Romanya vatandaşlarının bilmeye hakkı var" sloganları yer aldı. Eylem, gündemin açılışında gerçekleştirilerek dikkatlerin söz konusu uçuşlara çekilmesi hedeflendi.

şüphe konusu uçuşlar ve isimler:

Protestonun odağında, 2022 ve 2026 yıllarında bazı üst düzey isimlerin özel jetlerle gerçekleştirdiği seyahatler bulunuyor. İddialarda adı geçenler arasında Sorin Grindeanu, Victor Ponta, Petre-Florin Manole ve Marcel Ciolacu gibi eski başbakan ve parti yöneticileri yer alıyor. İddialara bazı yargı mensupları ve iş insanlarının da katıldığı uçuşlar dahil; asıl tartışma, masrafların kim tarafından karşılandığı ve olası menfaat ilişkileri etrafında yoğunlaşıyor.

siyasi gerilim ve komisyon talebi:

USR ve koalisyon ortağı Milli Liberal Parti (PNL), daha önce mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını istemişti. Ancak talep, Meclis Başkanlık Divanı tarafından reddedildi. USR milletvekilleri, nisanda koalisyondan çekilen PSDyi gerçeklerin ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışmakla suçluyor ve komisyon kurulması talebinin oylamaya sunulmasını istiyorlar.

Romanya’da milletvekilleri, eski başbakanların da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin özel...

Romanya’da milletvekilleri, eski başbakanların da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin özel jetlerle gerçekleştirdikleri lüks uçuşların araştırılması için mecliste protesto düzenledi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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