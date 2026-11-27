TBMM'de tören yapıldı
Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törenin akışı:
Törende Çetin'in biyografisi okundu, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve dua edildi. Resmi program çerçevesinde anma konuşmaları yapılmadan önce tören düzeni ve protokol uygulamaları yürütüldü.
Törenin ardından Çetin'in ailesi ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel taziyeleri kabul etti.
Katılımcılar:
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM başkanvekilleri, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi isim katıldı.
Tören, farklı siyasi partilerden temsilcilerin bir araya gelmesiyle gerçekleşti ve Çetin'in siyaset sahnesindeki uzun dönemli rolüne ilişkin ortak bir veda niteliği taşıdı.
TÖRENE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ABDULLAH GÜLER, TBMM BAŞKANVEKİLLERİ, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ VE ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI.
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