TBMM'de diplomatik temas

AK Parti Batman Milletvekili ve Türkiye-Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ferhat Nasıroğlu, Polonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Andrzej Szewiski ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin mevcut durumu ve iş birliğinin derinleştirilmesine dönük somut adımlar ele alındı.

Gündem maddeleri ve komisyon görüşmeleri:

Program kapsamında heyet önce TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleriyle, ardından TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyeleriyle bir araya geldi. Taraflar, Türkiye ile Polonya arasındaki 600 yılı aşkın tarihi bağların stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ekseninde nasıl güçlendirilebileceğini değerlendirdi.

Millî Savunma Komisyonu ile yapılan oturumda özellikle savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin artırılması, savunma sanayiinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme imkânları ön plana çıktı. Toplantıda Avrupa-Atlantik güvenliğine dair ortak sorumluluklar ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

dış politika ve ekonomik iş birliği odakları:

Dışişleri Komisyonu toplantısında ise iki ülke ilişkileri; Türkiye-Avrupa Birliği bağları ve NATO çerçevesindeki koordinasyon ele alındı. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konusundaki insani durum da görüşmelerin gündeminde yer aldı.

Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'ın da katıldığı Dostluk Grubu toplantısında siyasi, ekonomik ve parlamenter ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar tartışıldı. Toplantıda ticaret ve eğitim amaçlı vize işlemlerinin kolaylaştırılması, karşılıklı yatırımların artırılması ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine Polonya’nın desteğinin sürdürülmesi gibi konular ele alındı. Heyetle paylaşılan hedefler arasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması da yer aldı.

Görüşmelerin anısına Nasıroğlu, heyete Türkiye ile Polonya arasındaki 600 yılı aşkın ilişkileri anlatan bir kitap hediye etti. Nasıroğlu, parlamentolar arası diplomasinin ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak siyasi, ekonomik, ticari, savunma ve parlamenter alanlarda iş birliğini ilerletmek üzere temasların sürdürüleceğini belirtti ve heyete teşekkür etti.

AK PARTİ BATMAN MİLLETVEKİLİ FERHAT NASIROĞLU, POLONYA PARLAMENTO HEYETİYLE TBMM’DE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMELERDE SAVUNMA SANAYİİNDE ORTAK ÜRETİM, VİZE İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFİ ELE ALINDI.