Meclis'te yapılan görüşmenin satır başları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kurtulmuş görüşme sonrası açıklama yapmazken, Dervişoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin tutumu ve iletilen endişeler:

Dervişoğlu, görüşmede partilerinin sürece ilişkin kaygı ve değerlendirmelerini aktardıklarını belirtti. Meclis'in alınan yanlış kararlarda suç ortağı haline getirilmemesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi. İYİ Parti'nin kuruluş ilkelerinin ve Meclis'teki mesafeli duruşunun bu konuda da geçerli olduğunu ifade eden Dervişoğlu, partilerinin kurulacak olan izleme komisyonuna katılmayacağını bildirdiklerini, ancak komisyonun tüm çalışmalarını takip edeceklerini dile getirdi.

Basın özgürlüğü, kayyım uygulamaları ve Öcalan iddiaları:

Sözcü TV'ye yapılan kayyım atamalarına ilişkin değerlendirmesinde Dervişoğlu, bu tür uygulamaların vatandaşın haber alma hürriyetine yapılmış saldırılar olduğuna dikkat çekti ve baskı altında tutulan yayın kuruluşlarının demokrasinin zedelenmesine yol açtığını söyledi. Uygulamaları kabul edilemez bulduklarını belirterek hukukun ve adaletin çiğnenip çiğnenemeyeceğine dair kaygılarını dile getirdi.

Bir basın mensubunun terörist lider Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan taşındığı iddialarını sorması üzerine Dervişoğlu, eğer mekan değişikliği söz konusuysa bunun yetkili ağızlardan açıklanması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanlığı, Cezaevi ve Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumların bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, eğer yerleşke veya villa taşınmasına vesile olunmuşsa bunun fiilen Öcalan'ın serbest bırakılması anlamına geldiğini ifade etti.

Görüşme sonrası Dervişoğlu'nun açıklamaları partinin tutumunu netleştirirken, görüşmenin içeriği ve izlenecek yol konusunda Dervişoğlu'nun vurguladığı kaygılar öne çıktı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ(SOLDAN 2'İNCİ), İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (SOLDAN 3'ÜNCÜ), İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE ANTALYA MİLLETVEKİLİ UĞUR POYRAZ (SOLDAN 4'ÜNCÜ)