MediaMarkt Türkiye İstanbul Finans Merkezi'nde deneyim odaklı mağaza açtı

MediaMarkt Türkiye İstanbul Finans Merkezi'nde yeni mağazasını açtı

MediaMarkt Türkiye, mağaza yatırımlarını sürdürerek İstanbul Finans Merkezi'nde yeni bir mağaza açtı. 925 metrekarelik satış alanına sahip mağazada tüketiciler geniş ürün yelpazesini yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Mağaza özellikleri ve hizmet ekibi:

Yeni mağazada akıllı telefonlardan bilgisayarlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar farklı kategorilerde ürünler sergileniyor. Mağazada görev yapan 25 kişilik uzman ekip, müşterilere ürün bilgisi ve deneyim desteği sunuyor.

Yatırım stratejisi ve şirketin yaklaşımı:

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar yatırım kararını şu sözlerle açıkladı: Şirket olarak uzun yıllardır yatırım stratejimizi müşterilerimiz için kusursuz bir omnichannel deneyimi oluşturmak üzerine kuruyoruz. Bugün yurt genelinde hizmet veren tüm mağazalarımız her ay 8 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu vizyonla fiziksel mağazalarımıza yatırım yapmayı, mağazalarımızı sürekli yenilemeyi ve tüketicilerin teknoloji ürünlerini keşfedebilecekleri deneyim alanlarına dönüştürmeyi sürdürüyoruz.

Acar, tüketicilerin yalnızca ürün satın almak istemediklerini, aynı zamanda bilgi edinmek ve ihtiyaçlarına uygun çözüme ulaşmak istediklerini belirtti ve İstanbul Finans Merkezi mağazasının bu bütünleşik deneyimi sunacağını ifade etti.

Açılışa özel kampanya:

Mağazanın açılışına özel kampanya farklı kategorileri kapsıyor; akıllı telefon, tablet, giyilebilir teknoloji, ses sistemleri, küçük ev aletleri ve beyaz eşya gibi ürünlerde avantajlar sunuluyor. Kampanya 8 Kasım'a kadar geçerli olacak.

MAĞAZA YATIRIMLARINI SÜRDÜREN MEDİAMARKT TÜRKİYE, İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDEKİ YENİ MAĞAZASINI HİZMETE AÇTI. 925 METREKARELİK SATIŞ ALANINA SAHİP MAĞAZADA 25 KİŞİLİK UZMAN BİR EKİP GÖREV YAPIYOR.