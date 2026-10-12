Medya şiddet haberlerini manşetlerden çekmeli

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Türk medyasında adli olaylar ve şiddet içerikli haberlerin sunuluş biçimindeki değişime dikkat çekti. Köse, üçüncü sayfa haberleri olarak sınırlı kalan içeriklerin artık manşetlere, ana haber bültenlerine ve dijital akışlara taşındığını belirterek bu eğilimin sorgulanması gerektiğini söyledi.

manşetlerdeki değişim ve toplumsal etkileri:

Köse, haberlerin reyting, tıklanma ve etkileşim kaygısıyla öne çıkarılmasının habercilik etiğini zedelediğini vurguladı. Haber başlıklarında ve içeriklerinde kullanılan tahrik edici dilin, korku ve öfke duygularını besleyerek toplumda güvensizlik algısını artırabileceğini ifade etti.

Bu yaklaşımın sonuçları arasında, bireylerin kendilerini sürekli tehdit altında hissetmesi ve şiddetin gündelikleşmesi riskinin bulunduğunu belirten Köse, akran zorbalığı, aile içi cinayetler gibi konuların tekrar tekrar çarpıcı görseller ve ayrıntılarla sunulmasının duyarsızlaşmaya yol açabileceğini söyledi.

etik yayıncılık ve mağdur gizliliği:

Köse, medya kuruluşlarına mağdurların ve yakınlarının mahremiyetinin korunması, suçun özendirici biçimde aktarılmaması ve sorumlu bir yayın dilinin benimsenmesi çağrısında bulundu. Ayrıca sansasyonel ifadelerden ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmasının önemine işaret etti.

Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Köse, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Basın İlan Kurumu gibi kurumların görev alanları çerçevesinde daha etkin denetim uygulamaları yürütmesini önerdi. Medya kuruluşlarının ise iç denetim ve izleyici/okur temsilciliği gibi özdenetim modellerini güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

medya okuryazarlığı ve haber dengesinin önemi:

Köse, toplumun medya içeriklerini eleştirel değerlendirebilmesi için medya okuryazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını önerdi. Okuyucu ve izleyici talebinin de sansasyonel içerikler yerine güvenilir, yapıcı ve bilgilendirici haberciliğe yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Medyanın yalnızca adli olaylara odaklanmaması, bilimsel ve kültürel gelişmelerin, toplumsal başarıların ve dayanışma örneklerinin de gündemde daha fazla yer bulmasının gerekliliğini hatırlatan Köse, etik yayıncılık anlayışının güçlendirilmesi ve haber gündeminde dengenin sağlanmasının medya ile toplum arasındaki ilişkinin daha sağlıklı bir zemine taşınmasına katkı sunacağını belirtti.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE