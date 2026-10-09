Mehmet Şirin Arslan öğrencilerin sesine sınıflarda kulak verdi

İdil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, ilçe genelindeki okul ziyaretleri kapsamında Turgut Özal İlkokulunu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında sınıfları tek tek dolaşıp öğrencilerle sohbet eden Arslan, ders içi etkinliklere katılarak minik öğrencilerle birebir iletişim kurdu.

sınıf ziyaretleri ve öğrencilerle etkileşim:

Arslan, sınıflarda öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi; etkinliklere katılarak çocukların öğrenme süreçlerini yerinde gözlemledi. Ziyarette öğrencilerle yapılan sohbetler, ders içi uygulamaların işleyişine dair doğrudan bilgi sağladı ve öğrencilerin beklentileri ile okul içi gündem hakkında yetkililere aktarılmak üzere notlar alındı.

öğretmenlerle değerlendirme ve ihtiyaç tespiti:

Sınıf ziyaretlerinin ardından okul idarecileri ve öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Arslan, okulda yürütülen eğitim faaliyetleri, mevcut ihtiyaçlar ve projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu. Öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri detaylı şekilde dinlendi; Arslan, okul yönetimi ve eğitim kadrosunun özverili çalışmalarına teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diledi.

Ziyaret, İdil ilçesindeki okul yönetiminin ve öğretmenlerin sahada yürüttüğü çalışmaları yerinde görme ve ihtiyaçları tespit etme amaçlı süregelen inceleme programının bir parçası olarak kayda geçti.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE OKUL ZİYARETLERİNİ SÜRDÜREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ŞİRİN ARSLAN, TURGUT ÖZAL İLKOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.