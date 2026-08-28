Mehmet Türkseven Bulvarı'nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza

olayın kısa özeti
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Mehmet Türkseven Bulvarı üzerinde 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.
kaza bölgesindeki müdahale:
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi.
inceleme süreci:
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma ve tespit çalışmaları devam ediyor.
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