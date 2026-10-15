Mehmet Yılmaz mazbatasını aldı: Manisa için şeffaflık ve ortak akıl vurgusu

Mazbata töreni tamamlandı:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2026-2030 dönemi organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Yılmaz, mazbatasını Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Müdürü Faruk Kanberin elinden aldı. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen törene Manisa TSO Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Dedeoğlu ve Avukat Zeynep Paçacı katıldı. Mazbata teslimiyle Yılmaz resmen görev dönemine başladı ve törende günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Seçim sürecinin seyri ve sonuçları:

Manisa TSO’da 2 Ekim 2026 tarihinde yapılan meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde, Mehmet Yılmaz’ın desteklediği sarı listeler 23 meslek komitesinin 22’sinde başarı elde ederek belirleyici oldu. Ardından 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Yılmaz, rakibi Gencay Esendağ karşısında kullanılan geçerli oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi. Meclis Başkanlığına ise oy birliğiyle Ümit Türek yeniden getirildi ve böylece 2026-2030 dönemi yönetim organları kesinleşti.

Üçüncü dönem ve yönetim anlayışı:

Üyelerinin güçlü desteğiyle görevinin üçüncü dönemine başlayan Yılmaz, mazbata töreninde ve yaptığı açıklamalarda yeni dönemin ana ilkelerini net bir şekilde ortaya koydu. Yılmaz, yönetimde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve ortak akıl ilkelerinden taviz vermeyeceklerini, oda hizmet anlayışını daha ileri taşıyacaklarını ve aldıkları güvenin beraberinde getirdiği sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.

Yılmaz, yönetime gelirken ben değil 'biz' anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, oda kapısının tüm üyelere açık kalacağını söyledi. Seçim sürecinin demokratik olgunluk içinde tamamlandığını ifade eden başkan, bundan sonra ayrıştıran değil birleştiren bir yönetim sergileyeceklerini ve tüm üyelerin başkanı olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yeni dönemin öncelikleri:

Mehmet Yılmaz, Manisa ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak politika ve projeleri önceliklendireceklerini belirtti. Yeni dönemde sanayi, ticaret, tarım, ihracat ve istihdam alanlarında üyelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceği; finansmana erişim, nitelikli iş gücü sağlanması, mesleki eğitim, dijital dönüşüm, ihracatın geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının takip edilmesinin hedefler arasında olduğu belirtildi.

Ayrıca Manisa’nın sanayi altyapısı, girişimci insan kaynağı ve tarımsal üretim kapasitesinin şehrin ekonomik gücünü artırmada önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu potansiyelin etkin biçimde değerlendirilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinin güçlendirileceğini aktardı.

Demokrasi ve birlik mesajı:

Seçimlerin tamamlanmasının ardından konuşan Yılmaz, sandığa yansıyan iradenin yalnızca bir başarı değil aynı zamanda yönetim anlayışına duyulan güven olduğuna işaret etti. Seçimlerin geride kaldığını söyleyen başkan, bundan sonra oda gündeminin yeni yatırımlar, üretim, istihdam ve ihracat olacağını belirtti. Seçimlere katılan, destek veren ve sürecin huzur içinde yürütülmesine katkı sağlayan tüm üyelere, meclis ve komite üyelerine, yönetim kurulu arkadaşlarına ve oda personeline teşekkür ettiğini ifade etti.

Mazbata töreni ve ardından yapılan değerlendirmelerle birlikte Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki üçüncü dönemine resmen başlamış oldu ve yeni dönemde üyelerinden aldığı güvenle Manisa iş dünyasına hizmet etmeyi sürdüreceklerini taahhüt etti.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA 2026-2030 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEYEN MEHMET YILMAZ, MAZBATASINI ALDI. ÜYELERİNİN GÜÇLÜ DESTEĞİYLE ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNE BAŞLAYAN YILMAZ, YENİ DÖNEMDE DE DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK VE ORTAK AKIL İLKELERİNDEN TAVİZ VERMEDEN MANİSA İŞ DÜNYASINA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ VURGULADI.