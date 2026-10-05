Mekke ittifakı'nda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan savunma gündemi Riyad'da ele alındı

Mekke İttifakı toplantısı hakkında:

Suudi Arabistan'da düzenlenen Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı başkent Riyad'da gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'den üst düzey bir heyet resmi ziyaret kapsamında katıldı.

Katılımcı heyet:

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti. Heyet, Mekke İttifakı kapsamındaki diğer taraflarla bir araya geldi.

Toplantının odağı:

Toplantıda Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Stratejik, Siyasi ve Savunma konuları ele alındı. Resmi ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen oturumlar, üye ülkeler arasındaki koordinasyonun sürdürülmesine yönelik platform sağladı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA MEKKE İTTİFAKI’NIN STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI