Mekke ortak savunma anlaşmasında kurumsallaşma ivmesi: genel sekreter göreve yakın

Hakan Fidan'ın değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Bakan, sürecin kurumlaşma yönünde ilerlediğini vurguladı.

Genel sekreterlik süreci:

Fidan, yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda atama sürecinin devam ettiğini belirtti. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.