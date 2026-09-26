Mekke ortak savunma anlaşmasında kurumsallaşma ivmesi: genel sekreter göreve yakın

Hakan Fidan'ın değerlendirmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Bakan, sürecin kurumlaşma yönünde ilerlediğini vurguladı.
Genel sekreterlik süreci:
Fidan, yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda atama sürecinin devam ettiğini belirtti. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.
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