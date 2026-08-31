Mekke ortak savunma komitesi istanbul'da ilk toplantısını gerçekleştirdi

Toplantı başladı:

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk oturumu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında İstanbul'da açıldı. Toplantı, Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen aile fotoğrafının ardından resmen başladı ve üç ülke arasındaki koordinasyon mekanizmasının işletilmeye konulması adımlarına odaklandı.

Katılımcılar ve temsilciler:

7 Ağustos'ta Mekke'de anlaşmayı imzalayan liderler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerifin ardından kurulan komite, ilk toplantısına üst düzey katılımla başladı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti; Suudi Arabistan ve Pakistan tarafı da dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları düzeyinde hazır bulundu.

Gündem ve hedefler:

Toplantıda öncelikli gündem maddeleri arasında, bölgesel ve uluslararası alandaki istikrarsızlıklara karşı ortak sorumluluk anlayışının nasıl hayata geçirileceği, güvenlik ve barışın teşvik edilmesi yolları ile ortak caydırıcılığın artırılması yer aldı. Anlaşmanın amaçları çerçevesinde, üç ülkenin iş birliği mekanizmalarını güçlendirerek bölgesel sahiplenmeyi pekiştirmek ve refah ile istikrarı desteklemek üzerinde duruldu.

TÜRKİYE, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA İMZALANAN MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI KAPSAMINDA KURULAN STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ'NİN İLK TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADI.