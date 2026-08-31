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Mekke savunma ittifakı ilk kurumsal kararlarla resmiyet kazandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’daki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Mekke Savunma İttifakı’nın ilk kurumsal kararlarının resmen alındığını açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Elif Demir

Mekke savunma ittifakı ilk kurumsal kararlarla resmiyet kazandı

Toplantı ve kararların ilanı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Mekke Savunma İttifakı’nın ilk kurumsal kararlarının resmen alındığını açıkladı. Bakanın duyurusu, ittifakın kurumsal mekanizmalarının şekillenmesine ilişkin ilk resmi adım olarak değerlendirildi.

Fidan'ın açıklaması:

Bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, Mekke Savunma İttifakı’nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık. Katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için tekrar hayırlı olsun

Uluslararası katılım ve mesaj:

Bakan Fidan, toplantıda Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı temsilcilerin bulunduğunu belirtti ve sürecin iş birliği temelinde ilerlediğini vurguladı. Yapılan paylaşımda katkı sunan yetkililere teşekkür edildi ve kararların resmiyet kazanmasının önemine dikkat çekildi.

Sonuç ve izlenecek adımlar:

Mekke Savunma İttifakı’nın ilk kurumsal kararlarının resmen alınması, ittifakın kurumsallaşma sürecinde dönüm niteliğinde bir adım olarak kayda geçti. Bakanın açıklaması, kararların uygulanmasına yönelik koordinasyon ve takip çalışmalarının devam edeceğine işaret ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI’NIN İLK...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI’NIN İLK KURUMSAL KARARLARININ RESMEN ALINDIĞINI AÇIKLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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