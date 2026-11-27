Melaye Ciziri sempozyumu cizre’de devam ediyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu, yerli ve yabancı araştırmacıların sunumlarıyla sürüyor. Organizasyon, Şırnak Valiliği, ilgili üniversite ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle bir otelde düzenleniyor.

Programa, 6 farklı ülkeden 8 ve Türkiye’den 17 olmak üzere toplam 25 akademisyen ve araştırmacı katılıyor. Oturumlarda Melaye Ciziri’nin divanındaki metinler üzerinden peygamber tasavvuru, tasavvufi yaklaşım ile hadis iktibasları gibi konular farklı bakış açılarıyla ele alınıyor.

Program ve katılımcılar:

Sempozyumun ikinci bölümünde oturum başkanlığını Prof. Dr. Abdullah Ünalan üstlendi. Bu oturumda yapılan sunumlar arasında Prof. Dr. Zahir Ertekin’in "Melaye Ciziri Divanı’nda Hz. Peygamber Tasavvuru: Teosantrik Kurgu ve Müstakil Naat Sorunu", Prof. Dr. Mehmet Salmazzem’in "Bazı şiirleri özelinde Mevlana ve Melaye Ciziri’de Muhammedi aşk: Mukayeseli bir Okuma" ve Doç. Dr. Mehmet Çengiz’in "İlahi aşkın nebevi kaynağı: Hafız-ı Şirazi ve Melaye Ciziri" başlıklı bildirileri yer aldı.

Aynı oturumda ayrıca "Hz. Peygamber (sav) İzinde" başlığı altında değerlendirmeler yapıldı ve katılımcılar bu temanın metinlerdeki tezahürlerini tartıştı.

Sunumlarda öne çıkan temalar:

Üçüncü oturumda edebiyat, hadis kaynakları ve toplumsal birlik vurguları ön plana çıktı. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma "Melaye Ciziri’nin Peygamber Anlayışı" başlıklı sunumuyla katılımcılara kapsamlı bir değerlendirme sundu. Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu ise "Melaye Ciziri Divanı’nda Hadis İktibasları ve Kaynakları" konusundaki çalışmasını aktardı.

Programın ilerleyen bölümünde Abdullah Yaşın "Hz. Peygamber Sevgisi Bağlamında Mela’nın Toplumsal Birliğimize Katkısı", Abdulkadir Bingöl "Geştek di Dîwana Melaye Ciziri" ve Abdurrahim İnanç "Mela Hakkında Bir Takriz" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Bu konuşmalar, Melaye Ciziri’nin hem metinsel hem de toplumsal etkilerini farklı açılardan gözler önüne serdi.

Sempozyum, katılımcı akademisyenlerin karşılıklı tartışmaları ve değerlendirmeleriyle devam ediyor; oturumlarda öne çıkan meseleler arasında peygamber tasavvuru, tasavvufi yorumlar ve kaynak gösterme pratikleri yer alıyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE "MELAYÊ CİZÎRÎ'YE GÖRE HZ. PEYGAMBER" TEMASIYLA DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI MELAYÊ CİZÎRÎ SEMPOZYUMU, YERLİ VE YABANCI AKADEMİSYENLERİN SUNUMLARIYLA DEVAM ETTİ.