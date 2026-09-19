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Melih Kabasakal: Galatasaray zaferiyle ligde iddiamızı gösterdik

Melih Kabasakal, 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle ligde iddialı olduklarını, görev verildiğinde Trabzonspor için elinden geleni yapacağını söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 23:40

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 23:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Melih Kabasakal: Galatasaray zaferiyle ligde iddiamızı gösterdik

Melih Kabasakal maçın ardından:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına konuşan bordo-mavili futbolcu Melih Kabasakal, alınan galibiyetin takım için önemine vurgu yaptı.

Melih, karşılaşmayı değerlendirmesinde, 'Kazanmamız gereken bir maçtı. Lige çok iyi başlayamamıştık ama bugün kazanıp bu ligde iddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık. İyi oynadık ve mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık' ifadelerini kullandı.

görev bilinci ve saha içi katkı:

Kendisine verilen görevlerde elinden geleni yapacağını belirten Kabasakal, takım için süre sınırlaması gözetmeksizin fedakârlık yapacağını söyledi: 'Ben görev verildiği taktirde elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Bir dakika ise bir dakika, 90 dakika ise 90 dakika Trabzonspor için elimden ne geliyorsa yapacağım diye söz vermiştim. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum.'

milli takım çağrısı ve temsil arzusu:

A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasına ilişkin duygularını da paylaşan Melih, bu davanın kendisi için yıllardır bir hayal olduğunu ve şimdi bu aşamaya gelmenin gururunu yaşadığını söyledi. Kabasakal, 'Senelerdir hayalimdi. Bu sene Trabzonspor olmak üzere hayallerimizi yaşıyorum diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda da Trabzonspor’u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montella hocama ve ekibime çok teşekkür ederim' diye konuştu.

Maçta elde edilen net skor ve oyuncuların saha içindeki uyumu, takımın ligdeki iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Kabasakal'ın vurguladığı sorumluluk duygusu ve temsil isteği, hem bordo-mavili taraftarlar hem de teknik heyet için olumlu bir mesaj niteliği taşıyor.

TRABZONSPORLU FUTBOLCU MELİH KABASAKAL, LİGE ÇOK İYİ BAŞLAYAMADIKLARINI BELİRTEREK, GALATASARAY...

TRABZONSPORLU FUTBOLCU MELİH KABASAKAL, LİGE ÇOK İYİ BAŞLAYAMADIKLARINI BELİRTEREK, GALATASARAY GALİBİYETİ İLE LİGDE İDDİALI OLDUKLARINI GÖSTERMEK ZORUNDA OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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