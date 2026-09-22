Melih Mahmutoğlu: kupayla başlayan sezonda hedefimiz daha fazla zafer

fenerbahçe cumhurbaşkanlığı kupasını kazandı:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek şampiyon oldu. Kupa töreni sonrası takım kaptanı Melih Mahmutoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

sezona kupayla başlamak moral ve güven verdi:

Melih, "Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz" dedi ve kupayla başlamanın takımın özgüvenini artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, "Hem Euroleague hem de ligde önümüzde yoğun bir tempo başlayacak" diyerek Cuma günü Bologna maçıyla Euroleague'e başlayacaklarını hatırlattı.

yeni oyuncular, atmosfer ve hedefler:

Yeni transferlerin Avrupa tecrübesine vurgu yapan kaptan, "Hepsi Avrupa’da Euroleague tecrübesi olan oyuncular. Sonuçta bu atmosfere alışkın olmak da önemli. Bugün oynayan herkes bu atmosferde oynamayı bildi" ifadelerini kullandı. Maçın başının önemine değinerek takımın iyi başladığını, zaman zaman Beşiktaş'ın geri geldiğini ama nihayetinde üstünlüklerini koruduklarını belirtti.

Derbiye yoğun destek veren taraftarlara teşekkür eden Melih, "Muazzam bir ortam... Ben kendi taraftarıma çok teşekkür ediyorum, buraya geldiler bizi sonuna kadar desteklediler" dedi. Son olarak kaptan, önlerinde hâlâ üç kupa hedefi olduğunu hatırlatarak, "Onları da alırız adım adım bakacağız. Daha yolun çok başındayız. İnşallah hepimiz için sakatlıksız, güzel bir sezon olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.