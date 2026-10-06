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Melikgazi basketbol kulübünde yeni yönetim görev paylaşımını açıkladı

Melikgazi Basketbol Spor Kulübü yeni yönetimini görevlendirdi; Dr. Yakup Yüksel başkanlığında ekip altyapı, sponsorluk ve organizasyona odaklanacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Melikgazi basketbol kulübünde yeni yönetim görev paylaşımını açıkladı

Melikgazi basketbol spor kulübünde görev dağılımı yapıldı

Melikgazi Basketbol Spor Kulübü'nde genel kurulun ardından işbaşına gelen yeni yönetim kurulu, kulübün idari ve sportif sorumluluklarını netleştirmek üzere görev dağılımını tamamladı. Dr. Yakup Yüksel başkan olarak ekibi yönetecek ve kulübün stratejik hedeflerine liderlik edecek.

yönetim kadrosu:

Yeni yönetim yapısında önemli isimler ve sorumlulukları şu şekilde belirlendi: Başkan: Dr. Yakup Yüksel; başkan yardımcıları Ahmet Bozbey (Sportif Direktör), Serhat Sarıalp (İdari ve Mali İşler Sorumlusu), Bülent Ünlüsavuran (Alt Yapı Sorumlusu), Yusuf Kaçar (AR-GE Sorumlusu) ve Bekir Okay Kıracıoğlu (Protokol ve Temsil Sorumlusu). Genel Sekreterlik görevini Mustafa Kemal Saçmacı üstlendi.

öncelikler ve hedefler:

Yönetimin ilk açıklamalarına göre öncelik, kulübün sportif hedefleri doğrultusunda altyapı çalışmaları, organizasyonel geliştirme ve sponsorluk alanlarına verilecek. Bu odak, hem genç oyuncu yetiştirmeye hem de kulübün finansal ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımların planlandığını gösteriyor.

yönetim kurulu üyeleri:

Yönetim kurulu üyeleri listesinde Ahmet Yıldırım, Melih Güçyetmez, Süleyman Sarptaş, İbrahim Bozdağ, Ali Fidan ve Nadire Erdoğan Arık yer alıyor. Yeni ekip, görev dağılımıyla sorumlulukları netleştirip uygulama safhasına odaklanacak.

Taraftarlar ve kulüp paydaşları, yönetimin altyapı, sponsorluk ve organizasyon hamlelerini yakından takip edecek; bu adımlar kulübün kısa ve orta vadeli performansı üzerinde belirleyici olacaktır.

MELİKGAZİ BASKETBOL SPOR KULÜBÜ’NDE GENEL KURUL SONRASINDA İŞBAŞINA GELEN YENİ YÖNETİM KURULU...

MELİKGAZİ BASKETBOL SPOR KULÜBÜ’NDE GENEL KURUL SONRASINDA İŞBAŞINA GELEN YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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