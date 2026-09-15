Melikgazi Kayseri Basketbol'da yeni dönem: Yakup Yüksel güven tazeledi

Genel kurul sonuçları:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün genel kurulu Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Dr. Yakup Yüksel yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yönetim kurulu listesi:

Seçim sonrasında açıklanan yönetim listesinde şu isimler yer aldı: Dr. Yakup Yüksel (Başkan), Ahmet Bozbey, Serhat Sarıalp, Ahmet Melih Güçyetmez, İbrahim Bozdağ, Bekir Okay Kiracıoğlu, Süleyman Sarptaş, Mustafa Kemal Saçmacı, Yusuf Kaçar, Nadire Erdoğan Arık, Ali Fidan, Bülent Ünlüsavuran ve Ahmet Yıldırım.

İzleyen süreç ve beklenti:

Yapılan genel kurulun ardından, ilerleyen günlerde yapılacak olan toplantıyla yönetim içindeki görev dağılımının belli olması bekleniyor. Mevcut başkanın yeniden seçilmesi, kulüp yönetiminde sürekliliğin sağlanması ve planlamanın korunması açısından önem taşıyor.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARINDAN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL SPOR KULÜBÜ'NÜN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MEVCUT BAŞKAN YAKUP YÜKSEL YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ.