Melikgazi'de 60 araç ve 250-300 personelle geniş kapsamlı sonbahar temizliği başladı

Melikgazi'de sonbahar temizliği başladı:

Melikgazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sonbaharda da kapsamlı temizlik programını sürdürüyor. Bu yıl 58 mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta Eskişehir Bağları bölgesi seçildi; bölgeye Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahalleleri dahil edildi. Belediye, planlı günlük temizlik faaliyetlerinin yanı sıra mevsimsel programla tüm mahalleleri baştan sona temizlemeyi hedefliyor.

Saha planı ve ekip kadrosu:

Çalışmada 60’ın üzerinde araç ile yaklaşık 250-300 personel görev alıyor. Ekipler; yolların süpürülmesi, çimlerin biçilmesi, kuruyan otların toplanması, geri dönüşümlerin ayrıştırılması ve hafriyatların kaldırılması gibi bir dizi operasyonu eş zamanlı yürütecek. Bu düzenlemeyle belediye vatandaşların kullanımına sunulan açık alanların hızla ve etkin biçimde temizlenmesini amaçlıyor.

Başkanın açıklaması ve iş birliği:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Artık sonbahar geldi. Melikgazi Belediyesi olarak Eskişehir Bağları Bölgesini kapsayan Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerimizde başlattığımız bir sonbahar temizliği yapıyoruz. Diğer mahallelerimize gidecek ve her yeri temizleyeceğiz. Burada 60’ın üzerinde araç ve yaklaşık 250-300 personelimiz, bugün burada sahada çalışacak. Yolları süpüreceğiz, çimleri keseceğiz, kurumuş otları toplayacağız, geri dönüşümleri alacağız, hafriyatları kaldıracağız. Kısacası sonbahar temizliğini burada en iyi şekilde yapıp; vatandaşlarımızı rahatlatacağız."

Palancıoğlu ayrıca programı yağmur ve kar başlamadan tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, mahalle muhtarlarının rehberliğinin çalışmalara katkı sağladığını ifade etti: "Tüm mahallelerimizde bu çalışmalarımızı program dahilinde yaparak yağmur ve kar yağmadan inşallah temizliğimizi yapıp vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Ben tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 mahallemizde detaylı çalışma olacak. Bu bölgede muhtarlarımız da sağ olsunlar bize rehberlik ediyor. Temizlenmesi gereken yerleri gösterecekler. Dolayısıyla el ele vererek güzel bir sonbahar temizliğini başlatıyoruz. Mahallelerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Belediye yetkilileri, programın planlı şekilde ilerleyeceğini ve çalışmanın tamamlanmasının ardından vatandaşların daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamaya devam edeceğini belirtti.

HER YIL 58 MAHALLEDE BAŞLATTIĞI SONBAHAR TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASINA BU YIL DA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, BÜYÜK BİR TEMİZLİK EKİBİ İLE OSMANLI, DANİŞMENTGAZİ VE SELÇUKLU MAHALLELERİNİ KAPSAYAN ESKİŞEHİR BAĞLARI BÖLGESİ’NDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASINA BAŞLADI.