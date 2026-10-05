Melikgazi'de buluşma noktası haline gelen Akıl Küpü Kütüphaneleri yeniden doluyor

Akıl Küpü kütüphanelerine yoğun ilgi devam ediyor:

Melikgazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Akıl Küpü Kütüphaneleri, okulların açılmasıyla birlikte yeniden yoğun ilgi görüyor. Açılışlarından bu yana binlerce öğrenci ağırlayan kütüphaneler, konforlu, sessiz ve nezih ortamlarıyla ders çalışma ve kitap okuma için tercih edilen mekânlar haline geldi.

sunulan hizmetler ve donanım:

Belediye yetkilileri, ilçeye kazandırılan 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesi'nde özel okuma salonları, tek kişilik ders çalışma alanları, bilgisayar odaları, mola köşeleri ve kafelerin bulunduğunu belirtiyor. Kütüphaneler, kullanıcı konforunu artırmak amacıyla yiyecek ve içecek otomatlarıyla destekleniyor ve öğrencilerin güvenliği için turnikeli geçiş sistemi ile giriş-çıkış kontrolü sağlanıyor. Belediye başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tesislerin işlevini sadece çalışma alanı olmanın ötesine taşıyarak gençlerin sosyalleştiği bir buluşma mekânı sunduğunu vurguladı.

öğrenci yoğunluğu ve belediye taahhüdü:

Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin en çok öncelik verdiği yatırım alanlarından birinin eğitim ve gençlik olduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni kütüphaneler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kütüphanelerden bugüne kadar yaklaşık 80 bin kişinin hizmet aldığı kaydedilirken, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin buraları yeniden doldurduğu belirtildi. Yetkililer, gençlerin rahat ve güvenli ortamlarda çalışmasının hayallerine yaklaşmalarına yardımcı olacağına dikkat çekiyor.

Kütüphaneler, aynı zamanda sosyal tesis kimliğiyle gençlerin bir araya geldiği, çalışırken dinlenebildiği ve teknolojiye erişim sağlayabildiği modern bir çözüm sunuyor. Melikgazi Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek verme yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NİN HİZMETE AÇTIĞI GÜNDEN BERİ BİNLERCE ÖĞRENCİYİ AĞIRLAYAN AKIL KÜPÜ KÜTÜPHANELERİ; OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE KONFORLU, SESSİZ VE NEZİH ORTAMINDAN DOLAYI YENİDEN DOLUP TAŞMAYA DEVAM EDİYOR.