Melikgazi'de erişimi kolaylaştıran yeni aile sağlığı merkezi açılıyor

Melikgazi'de erişimi kolaylaştıran yeni aile sağlığı merkezi

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Şirintepe Mahallesi'ne kazandırılan Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi, 1 Eylül Salı günü saat 16.00'da resmi açılış töreniyle hizmete girecek. Proje, ilçe genelindeki birinci basamak sağlık hizmetlerinin mahalle ölçeğinde güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde hayata geçirildi.

Merkezin sunduğu hizmetler:

Merkez, 5 hekim kapasiteli olarak planlandı ve içinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası, bebek izlem bölümü, üreme sağlığı ve gebe takip odası ile arşiv ve laboratuvar alanları yer alıyor. Bu düzenlemeyle mahalle sakinlerinin ulaşım zorluğu yaşamadan temel sağlık hizmetine erişimi amaçlanıyor.

Açılış ve davet:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu açılış törenine tüm vatandaşları davet etti. Başkan Palancıoğlu, ilçe sınırları içinde sayısı 15'i geçen aile sağlığı merkezlerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek hayırsever Çataloğlu Ailesi ve belediye personeline teşekkür etti. Resmi açılış, 1 Eylül Salı günü saat 16.00'da Şirintepe Mahallesi'ndeki merkezde yapılacak.

Melikgazi Belediyesi, mahallelerin özgün ihtiyaçlarını dikkate alarak sağlık yatırımlarını sürdürmeyi ve vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamayı hedefliyor. Yeni merkezin bölge halkına hayırlı olmasını diliyoruz.

HAYIRSEVER-MELİKGAZİ BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN FATMA-HALİT ÇATALOĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ"NİN AÇILIŞI YAPILACAK.