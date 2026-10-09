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Melikgazi'de evinde tüfek sesi duyuldu: 48 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danişmetgazi Mahallesi Yazıbaşı Sokak'taki ikamette L.B. (48), tüfekle vurulmuş halde bulunup sağlık ekipleri tarafından ölü olarak tespit edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:15

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Melikgazi'de evinde tüfek sesi duyuldu: 48 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Melikgazi'de evinde tüfek sesi duyuldu: 48 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ikamette L.B. (48), tüfekle kendini vurarak hayatına son verdi.

olayın yaşandığı adres:

Olay, ilçeye bağlı Danişmetgazi Mahallesi Yazıbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İkametten silah sesi duyan yakınları içeri girdiklerinde L.B.'yi tüfekle vurulmuş ve hareketsiz halde buldu.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde L.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 48 YAŞINDAKİ BİR ADAM, KENDİNİ VURARAK HAYATINA SON...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 48 YAŞINDAKİ BİR ADAM, KENDİNİ VURARAK HAYATINA SON VERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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