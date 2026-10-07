Melikgazi'de iki yeni yaşam alanı aynı gün açılıyor

İki proje tek günde vatandaşla buluşuyor:

Melikgazi Belediyesi, 09 Ekim Cuma günü düzenlenecek programlarla ilçeye değer katacak iki önemli tesisi aynı gün tanıtıp hizmete açacak. Günün ilk etkinliği saat 13.30'da Kıranardı Mahallesi'ndeki Melikgazi Belediyesi Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi tanıtımı; ikinci açılış ise saat 18.00'de Hunat Mahallesi Zenneci Sokak'ta yenilenen Melikgazi Belediyesi Mustafa Tümgüç Parkı için yapılacak.

kıranardı sosyal yaşam merkezi tanıtımı:

Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi, Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle hayata geçirildi. Merkez; İsmail Tekin Akıl Küpü Kütüphanesi, Mehmet Sönmez Aile Sağlığı Merkezi ve Atölye Melikgaziyi bir arada barındırarak farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına eş zamanlı hizmet vermeyi hedefliyor. Aile sağlığı hizmetleriyle sağlık erişimini kolaylaştıran, kütüphane ile gençlerin bilgiye ulaşımını destekleyen ve atölye alanıyla özellikle kadınların üretim süreçlerine katkı sunacak çok işlevli bir tesis olarak planlandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, merkezle ilgili olarak şunları söyledi: "Melikgazi’mizde vatandaşlarımız bizlere istek ve ihtiyaçlarını ilettiğinde, en güzelini hayata geçirmek için hemen kolları sıvarız. Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezimiz de bu anlayışımızın güzel örneklerinden biri. İçerisinde yok yok diyebileceğimiz merkezimizde; kütüphane, aile sağlığı merkezi ve Atölye Melikgazi’yi aynı çatı altında buluşturuyoruz. ‘En’lerin Belediyesi’ unvanımızı, açılış ve hizmetlerimizle ‘Açılışların Belediyesi’ olarak da taçlandırmaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezimiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun".

üç farklı hizmet, tek çatı altında:

Merkezin çok fonksiyonlu yapısı, ilçede birden fazla ihtiyacı aynı anda karşılayacak şekilde tasarlandı. Vatandaşlar sağlık, kültür ve üretim odaklı hizmetlere merkezi bir noktadan erişebilecek; tesisin farklı kullanıcı gruplarına yönelik program ve etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

mustafa tümgüç parkı açılışı:

Hunat Mahallesi'ndeki park, özgün tasarımı ve yenilenen düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Park, Melikgazi Belediyesi merhum özel kalem müdürünün anısını yaşatmak üzere "Melikgazi Belediyesi Mustafa Tümgüç Parkı" adıyla hizmete sunulacak. Açılış, 09 Ekim Cuma akşamı gerçekleştirilecek.

Başkan Palancıoğlu parkın isimlendirilmesi ve amaçlarıyla ilgili şunları aktardı: "Şehrin merkezini güzelleştiren çalışmalarımız kapsamında Hunat Mahallemizdeki parkımızı yenilemiştik. Bu parka kıymetli yol arkadaşım, dostum ve Özel Kalem Müdürüm merhum Mustafa Tümgüç’ün aziz hatırasını yaşatmak adına, Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız karar doğrultusunda \"Melikgazi Belediyesi Mustafa Tümgüç Parkı\" ismini verdik. Parkımızın açılışını Cuma günü akşam gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, dinlenebileceği ve sevdikleriyle güzel vakit geçirebileceği parkımız, özgün tasarımıyla mahallemize değer katacak. Kıymetli dostum Mustafa Tümgüç’ü yad ederken, adının böylesine güzel bir eserle yaşatılmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyorum. Parkımızın yapımında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, açılışımızda hemşehrilerimizle buluşmayı temenni ediyorum".

Her iki etkinlik de vatandaşlara açık olacak; belediye yetkilileri halkı programa katılmaya davet ediyor ve açılışların ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlaması hedefleniyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEYE DEĞER KATAN İKİ ÖNEMLİ PROJENİN TANITIM VE AÇILIŞINI VATANDAŞLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRECEK.