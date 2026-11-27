Melikgazi'de kentsel dönüşüm konutlarına yeni sahipler

Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında belediyeye ait konutlar, düzenlenen açık ihale ile vatandaşlarla buluştu. Açık ihalede mülkiyeti belediyeye ait 20 daireden 19u alıcı buldu; bir daire pazarlığa bırakıldı.

ihale detayları:

İhale, Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi (Küçükali) mahallelerinde bulunan daireler için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İhalede alıcılara %25 peşinat ve 24 ay vade imkânı sunuldu. Sonuçlara göre 19 daire yeni sahiplerine teslim edilirken Battalgazi Mahallesi'ndeki 1 daire pazarlık usulüne bırakıldı.

başkanın açıklamaları:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni ev sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileterek ilçedeki dönüşüm hamlesine dikkat çekti: "Melikgazi’de yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla gerek kentsel dönüşüm projeleri gerekse vizyon yatırımlarla ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, konforlu ve modern konutlarla buluşturmak, ilçemizi daha da güzelleştirmek için farklı bölgelerde rekor düzeyde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait olan 20 dairenin açık ihalesini başarıyla gerçekleştirdik. Yoğun katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, nice hayalleri gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE İLÇEYE KAZANDIRDIĞI MODERN KONUTLAR, DÜZENLENEN AÇIK İHALE İLE VATANDAŞLARLA BULUŞTU.