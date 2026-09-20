Melikgazi’nin dönüşüm projesi 24 aileyi yeni yuvaya kavuşturdu

Teslim töreni ve proje kapsamı:

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan 204 daire için teslim ve kura töreni düzenledi. Törenle birlikte projeden doğrudan yararlanan hak sahiplerinden 24 aile yeni konutlarına yerleşme imkânı buldu. Belediye yetkilileri ve mahalle temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, kentsel dönüşümün sadece konut üretimi değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanlarının yeniden inşası olduğuna vurgu yapıldı.

Muhtarın teşekkürleri ve mahalleye dönüşüm:

Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, yapılan hizmetler için teşekkür ederek konuştu. Muhtar Kaan, "Ben Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde büyüdüm. Burada 15 yıl esnaflık yaptım. Eskiden mahalle sakinlerimizle evlerimize kentsel dönüşümün gelmesini isterdik, beklerdik. Bu konuda bu projenin mimarı olarak Mustafa Palancıoğlu Başkanıma sonsuz teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Evlerini alan vatandaşlarımızda evlerinde güle güle otursunlar" dedi.

Proje kapsamında yalnızca binaların değil, mahalle dokusunun da yenilendiği vurgulandı. Yapılan çalışmalarda parklar, spor tesisleri, eğitim ve sağlık yapılarıyla ticaret akslarının da planlandığı; böylece yerleşimin çok yönlü olarak dönüştürüldüğü ifade edildi.

Başkan Palancıoğlu’nun değerlendirmeleri:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu törende yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün amacını ve kapsamını anlattı. Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde ömrünü tamamlamış eski binaları depreme dayanıklı sağlam, konforlu ve modern yaşam alanları haline getiriyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın duasını almak, faydalı hizmetler yapmak. Dile kolay ama, 10 mahallede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kendi bütçesiyle kentsel dönüşüm yapan belediyelerden bir tanesi de Melikgazi Belediyemiz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, projelerin altyapı ve sosyal donatılarını da anlatarak şunları söyledi: "Biz sadece konut yapmıyoruz. Bizim çalışmalarımızda ticaret aksını ve dükkanları da planlıyoruz. Okullar, sosyal tesisleri, parklar, sağlık merkezleri, kütüphaneler, pazar yerleri gibi birçok ihtiyacı da karşılıyor ve bunları hayata geçiriyoruz. Bu mahallemizde de aynısını yaptık. 6 bin metrekarelik park yaptık, spor tesisi yaptık, okullar yaptık, cami ve Kuran Kursu yaptık. Burada 100’ün üzerinde gecekonduyu temizleyerek, Dr. Sami İpek ismini verdiğimiz 3’er şeritli geniş bir caddeyi hizmete kazandırdık."

Başkan ayrıca planlama tercihleri ve mali disiplin konusunda da bilgi verdi: "Bizim ilk yaptığımız işlerin başında 15 katlı yapılaşmayı 10 kata düşürmek oldu. Bunu oybirliği ile Meclis’ten geçirdik. Bir de fay hatları ile planlamada değişiklikler yaparak, vatandaşlarımızın alacağı riski düşürmeye çalışıyoruz. Kredi çekmiyoruz, faiz ödemiyoruz, belediye bütçesini yormuyoruz." Palancıoğlu, projelerde emeği geçen ekibe ve önceki dönem belediye başkanı Memduh Büyükkılıç'a da teşekkür etti.

Kaymakam Arısoy’un vurguları:

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy törende kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Arısoy, "Türkiye bir deprem ülkesi. Bu anlamda kentsel dönüşüm çok anlamlı, çok önemli. Genelde kentsel dönüşüm bina bazlı yapılırken Kayseri’de ada bazlı yapılıyor. Sadece binalar yenilenmiyor. Binalar sosyal donatıları ve yaşam alanları ile beraber yapılıyor" dedi.

Kaymakam Arısoy, kentsel dönüşümün mimari estetik ile sağlamlığı bir arada sunduğuna işaret ederek hak sahiplerine "yuvalarında mutlu, sağlıklı ve huzurlu yaşamalarını temenni ediyorum" dileğinde bulundu.

Melikgazi Belediyesi yetkilileri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi için planlanan çalışmaların 3. etap uygulamasına da devam edileceğini belirtti. Teslim edilen konutlarla birlikte mahalledeki sosyal ve ulaşım altyapısının güçlendirildiği, hak sahiplerinin yeni yaşam alanlarına güvenli ve konforlu koşullarda yerleştirildiği vurgulandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BAŞARILI ÇALIŞMALARI İLE ÖNCÜ VE REFERANS BELEDİYE OLAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN 204 ADET DAİRENİN TESLİMİ VE KURA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ.