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Melikgazi’nin eğitim vizyonu Alparslan’da 16 sınıflı okulla hayat buluyor

Melikgazi Belediyesi, hayırsever desteğiyle Alparslan Mahallesi'nde 3.117 m² alana ve 16 sınıfa sahip Nurullah Arslan İlkokulu inşaatına başlıyor; hedef sınıf yoğunluğunu azaltmak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Melikgazi’nin eğitim vizyonu Alparslan’da 16 sınıflı okulla hayat buluyor

Melikgazi'de yeni okulun inşaatı başlıyor

Eğitimi merkez alan belediyecilik anlayışını sürdüren Melikgazi Belediyesi, ilçe eğitim altyapısını güçlendirme adımlarına bir yenisini ekliyor. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından yapılan açıklamada, hayırsever iş birliğiyle Alparslan Mahallesi'nde yeni bir ilkokul projesine başlandığı duyuruldu.

yapının kapsamı ve teknik özellikleri:

Açıklamaya göre, proje kapsamında Nurullah Arslan İlkokulu 3 bin 117 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek ve okulda 16 sınıf yer alacak. Yapım süreci hayırsever katkılarıyla hareket ettirilecek; belediye ise projenin koordinasyonu ve ihtiyaç analizini üstleniyor. Yeni tesisin fiziki kapasitesi, mahallede artan nüfusun eğitim gereksinimlerine cevap vermeyi amaçlıyor.

amaçlar, etkiler ve belediyenin taahhütleri:

Başkan Palancıoğlu, yapılan yatırımın temel amacının özellikle nüfus artışının yoğun olduğu mahallelerde okul ihtiyacını karşılamak ve sınıflardaki öğrenci yoğunluğunu azaltmak olduğunu vurguladı. Belediyenin hedefleri arasında öğrencilerin rahat ve nitelikli ortamlarda eğitim almasını sağlamak ve eğitimin, eğitimcinin yanında olmak yer alıyor. Açıklamada, yeni okulun ilçenin uzun vadeli eğitim altyapısına katkı sağlayacağı ve gelecek nesillerin eğitim kalitesini yükselteceği belirtildi.

Melikgazi Belediyesi, projenin hayata geçirilmesinde ilgili kurumlarla ve hayırseverlerle yakın iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Belediye yetkilileri, inşaatın başlamasının ardından süreçle ilgili bilgilendirmeleri sürdüreceklerini duyurdu ve yeni okulun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Bu yatırım, Melikgazi'nin eğitim odaklı belediyecilik yaklaşımının somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor; ilçe yönetimi, benzer projelerle eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğini taahhüt ediyor.

EĞİTİMİ MERKEZE ALAN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI...

EĞİTİMİ MERKEZE ALAN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, EĞİTİM YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİKLERİNİ BELİRTEREK HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİ İLE ALPASLAN MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRECEKLERİ NURULLAH ARSLAN İLKOKULU’NUN YAPIMINA BAŞLANACAĞINI HATIRLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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