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Melikgazi'ye 48 yeni araç çocuk şenliğiyle hizmete girdi

Melikgazi Belediyesi 48 yeni aracı hizmete alarak saha gücünü artırdı; tanıtım etkinliği çocuk şenliğiyle yapıldı, aileler yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Melikgazi'ye 48 yeni araç çocuk şenliğiyle hizmete girdi

melikgazi'de yeni filonun tanıtımı

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla 48 yeni aracı filosuna kattı. Araçların hizmete alım töreni, çocuklara yönelik düzenlenen renkli bir şenlikle gerçekleştirildi. Etkinlik ailelerin yoğun katılımına sahne olurken, minikler belediyenin yeni iş makinelerini yakından görme ve hazırlanmış etkinliklerde vakit geçirme imkânı buldu.

başkanın vurguları:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, törende yaptığı konuşmada çocuklara yönelik bu tür programların önemine dikkat çekti. Palancıoğlu, “Ben de çocukken araçları, iş makinelerini çok severdim. Çocuklarımızı sevindirmek istedim” diyerek projenin sosyal yönüne işaret etti. Başkan, göreve geldiği günden bu yana 7 yıl içinde 193 iş makinesi ve araç alındığını; bunun güncel bedelinin yaklaşık 1 milyar 100 milyon lira olduğunu aktardı.

Palancıoğlu, hizmet üretirken önceliklerinin kamuyu ve vatandaşları borçlandırmamak olduğunu belirterek Melikgazi'nin, Türkiye'deki 1405 belediye arasında borcu olmayan ve kredi kullanmayan birkaç belediyeden biri olduğunu vurguladı. Kentsel dönüşümden aile sağlığı merkezlerine, okullardan sosyal tesislere kadar geniş bir hizmet yelpazesi bulunduğunu ifade etti.

yapılacak açılışlar ve öncelikler:

Başkan, hava koşullarının elverdiği her hafta açılış veya temel atma programı düzenlediklerini belirtti ve önümüzdeki günlerde Sanat Melikgazi ile Gön Han'ın açılışlarının yapılacağını söyledi. Ayrıca birçok okul, cami, Kur'an kursu ve sosyal tesisin açılış takviminin sürdüğünü; akşam saatlerinde düzenlenecek park açılışlarının şenliklerle taçlandırılacağını aktardı.

Palancıoğlu, 2025 ve 2026 yıllarında aile kavramına özel önem verdiklerini, parkların aileler için güvenli ve nitelikli alanlar olarak düzenlendiğini, oyun alanları ve yürüyüş parkurlarının olumsuz unsurlardan arındırıldığını söyledi. Yeni araçların ilçeye hayırlı olmasını dileyen başkan, hizmetlerin kazasız belasız sürmesini temenni etti.

Tanıtım programı, belediyenin saha gücünü artıracak araçların halka gösterilmesi ve çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerin bir arada sunulduğu bir formatta tamamlandı. Yeni filo, altyapı ve kent hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak ve ilçedeki faaliyetlerin hızlanması hedefleniyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ HİZMET KALİTESİNİ VE SAHA GÜCÜNÜ ARTIRACAK 48 YENİ ARACI FİLOSUNA...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ HİZMET KALİTESİNİ VE SAHA GÜCÜNÜ ARTIRACAK 48 YENİ ARACI FİLOSUNA KATTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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