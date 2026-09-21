Melisa parkı'nda Balkan ezgileri: 14. Nilüfer Balkan Panayırı 26-27 eylül

Panayır yeni adresinde iki gün devam edecek:

Nilüfer Belediyesi ile BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlenen 14. Nilüfer Balkan Panayırı bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde, Balkan Mahallesi Melisa Parkı yanındaki alanda gerçekleştirilecek. Etkinlik, konserler, halk dansları gösterileri ve DJ performanslarıyla iki gün boyunca sürecek ve kentin kültürel takviminde yer alan geleneksel buluşmalardan biri olmayı sürdürecek.

26 eylül programı:

Panayırın açılış günü 26 Eylül Cumartesi saat 18.00'de DJ Yeşim Çankal'ın performansıyla başlayacak. Ardından halk oyunları gösterileri ve Mutlu Dindar konseri izleyiciyle buluşacak. Gecede Nilüfer Halk Dansları Topluluğu sahne alacak; akşamın öne çıkan konserinde ise Balkan müziğinin sevilen ismi Suzan Kardeş dinleyicilerle buluşacak. İlk gün, DJ Samet Kurtuluş'un performansıyla sonlanacak.

27 eylül programı:

İkinci gün 27 Eylül Pazar yine saat 18.00'de başlayacak; DJ Ufuk Sarıkaya'nın açılış setinin ardından İnegöl Rumeli Kültür Derneği Halk Oyunları gösterisi sahnede olacak. Programda Ceren Toksöz konseri ve Namık Kemal Halk Oyunları Spor Kulübü'nün dans gösterileri yer alıyor; akşam Djordan'ın performansıyla sürerken, panayır DJ Samet Kurtuluş'un kapanış setiyle sona erecek.

Etkinlik, sahne programlarının yanı sıra komşuluk ilişkilerini pekiştirecek kültürel buluşmalar ve geleneksel tatların sunulduğu stantlarla da ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak. Panayır, kent içindeki Balkan mirasını görünür kılmayı ve farklı kuşakları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Nilüfer'den davet ve dayanışma vurgusu:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Balkan kültürünün Nilüfer'in ortak kimliğinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti ve tüm yurttaşları etkinliğe çağırdı. Başkan Özdemir şunları söyledi: "Nilüfer, farklı coğrafyaların ezgilerini ve renklerini bir arada yaşatan güçlü bir dayanışma kenti. Balkan Panayırı da komşuluk bağlarımızı güçlendirdiğimiz, geçmişten gelen değerlerimizi paylaştığımız en güzel buluşma noktalarımızdan biri. 26-27 Eylül’de aynı türküleri söylemek ve bu coşkuyu paylaşmak için tüm yurttaşlarımızı Balkan Mahallesi’ndeki yeni panayır alanımıza bekliyoruz".

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN BAL-GÖÇ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEDİĞİ 14. NİLÜFER BALKAN PANAYIRI 26-27 EYLÜL TARİHLERİNDE BALKAN MAHALLESİ MELİSA PARKI YANINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. İKİ GÜN SÜRECEK ETKİNLİKLE SUZAN KARDEŞ, MUTLU DİNAR, CEREN TOKSÖZ VE DJORDAN GİBİ SANATÇILARIN YANI SIRA HALK DANSLARI TOPLULUKLARI DA SAHNE ALACAK. NİLÜFER BELEDİYESİ, KENTİN GELENEKSEL BULUŞMALARINDAN BİRİ HALİNE GELEN NİLÜFER BALKAN PANAYIRI’NIN 14’ÜNCÜSÜNÜ BU YIL YENİ ADRESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYOR. 26-27 EYLÜL TARİHLERİNDE BALKAN MAHALLESİ MELİSA PARKI YANINDAKİ ALANDA DÜZENLENECEK OLAN PANAYIR; KONSERLER, DANS GÖSTERİLERİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK.