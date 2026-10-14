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Meloni uyarısı: ABD-Rusya dizel anlaşması Moskova’ya yeni savaş kaynağı oluşturuyor

Meloni, ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasının Moskova’ya yeni gelir sağlayarak savaşı finanse edebileceğini ve kararın riskli olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:45

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Meloni uyarısı: ABD-Rusya dizel anlaşması Moskova’ya yeni savaş kaynağı oluşturuyor

Meloni uyarısı: ABD-Rusya dizel anlaşması Moskova’ya yeni savaş kaynağı oluşturuyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Rusya arasında varılan dizel yakıt tedarik anlaşmasını parlamento konuşmasında sert bir dille ele aldı. Meloni, bu tür bir iş birliğinin hem siyasi hem de yaptırım siyaseti açısından önemli riskler taşıdığını vurguladı.

Meloni'nin eleştirileri:

Meloni, anlaşmayı "çok riskli bir tercih" olarak nitelendirdi ve kararın sonucunun belirsiz olduğunu söyledi. Başbakan, söz konusu anlaşmanın "Moskova’ya meşruiyet kazandırdığını, savaşı finanse etmek için yeni gelir sağladığını ve yaptırımların etkinliğini örtülü biçimde zayıflattığını" belirtti.

Konuşmasında, anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde Rusya'nın kaynak yaratmasına yol açacağı ve bu gelirlerin Ukrayna’daki çatışmayı sürdürme potansiyeline hizmet edebileceği uyarısını tekrarladı. Meloni, bu gelişmenin özellikle Avrupa’da ciddi tartışmalara neden olduğunu kaydetti.

AB için seçenekler ve öneriler:

Meloni, Avrupa Birliği zirvesi öncesinde AB üyesi 27 ülkenin savaş konusundaki müzakere sürecini koordine edecek "etkili ve yetkin bir isim" belirlemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Almanya, Fransa ve İngiltere’den oluşan E3 Grubu’na resmi bir müzakere yetkisi verilmesi seçeneğine açık kapı bıraktı.

Meloni, E3 ülkelerinin "kendi başlarına hep birlikte hareket ettiklerinde daha iyi sonuç alabileceklerine inanıyorlarsa" bunu "en azından herkes adına ve resmi bir yetkiyle" yapmalarının faydalı olacağını ifade etti.

İtalyan Başbakan’ın eleştirileri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında hafta sonu varılan ve Rusya’nın ABD’ye ve küresel piyasalara hemen 300 bin ton dizel göndermesini, Kasım ayında 500 bin ton daha ve ardından 1 milyon ton ek dizel sağlaması öngören anlaşmanın ardından geldi.

ABD İLE RUSYA ARASINDA MOSKOVA&#039;NIN ABD VE KÜRESEL PİYASALARA 300 BİN TONDAN FAZLA DİZEL YAKIT...

ABD İLE RUSYA ARASINDA MOSKOVA'NIN ABD VE KÜRESEL PİYASALARA 300 BİN TONDAN FAZLA DİZEL YAKIT TEDARİK ETMESİNİ ÖNGÖREN ANLAŞMA, AVRUPA'DA TARTIŞMALARA YOL AÇTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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