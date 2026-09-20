Meloni'den okullarda yüz açıklığı ve yabancı öğrenci kısıtlaması tasarısı

Meloni'nin eğitim paketinin ana hatları

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda yüzü örten giysilerin yasaklanması ve sınıflarda yabancı uyruklu öğrencilerin sayısına yasal sınır getirilmesini öngören bir yasa tasarısını bakanlar kabinesine sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Açıklama, Meloni'nin lideri olduğu sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin gençlik etkinliğinde yapıldı.

yüzü örten giysilere yasak:

Meloni, tasarı kapsamında okullarda burka ve yüzü örten peçelerin yasaklanmasının planlandığını belirtti ve öğrencilerin okulda yüzlerinin açık olması gerektiğini vurguladı; "Okula yüzünüz açık bir şekilde gitmelisiniz" dedi. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı, muafiyetler ve uygulanma pratikleri hakkında henüz detay verilmedi.

yabancı öğrenci yoğunluğu ve İtalyanca zorunluluğu:

Tasarı ayrıca, sınıflarda bulunabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısının yasal olarak sınırlandırılmasını hedefliyor ve yabancı öğrencilerin ailelerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesini öngörüyor. Meloni, İtalyanca bilmeyen öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleri aracılığıyla dili öğrenebileceğini ancak İtalyanca bilmeyenlerin sınıfta çoğunluğu oluşturmasının "sorumsuzluk" olacağını savundu. Meloni, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına ilişkin herhangi bir üst sınır belirtmedi.

Resmi bir veri olarak, araştırma kuruluşu ISMU'nun verileri ülkedeki okullara kayıtlı öğrencilerin yaklaşık %11,6'sının İtalyan vatandaşı olmadığını gösteriyor. Tasarının hukukî çerçevesi, uygulama detayları ve entegrasyon politikalarına etkileri hakkında tartışmaların kaçınılmaz olduğu, metnin kabine sunulmasının ardından kamuoyunda ve eğitim çevrelerinde yoğun bir değerlendirme sürecinin başlayacağı öngörülüyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burkaların yasaklanması ve okullardaki sınıflarda yabancı öğrencilerin sayısının kısıtlanmasına yönelik bir yasa tasarısını bakanlar kabinesine sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Meloni, yasa tasarısı kapsamında yabancı öğrencilerin velilerinin İtalyanca öğrenmesinin de zorunlu kılınacağını belirtti.