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Meme farkındalığı için pedallar döndü: Samsun'da pembe balonlu bisiklet turu

Samsun'da FBM Tıp Merkezi ve EKOBİD'in bisiklet turunda sağlık çalışanları pembe balon ve pankartlarla meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:22

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Meme farkındalığı için pedallar döndü: Samsun'da pembe balonlu bisiklet turu

Meme farkındalığı için pedallar döndü: Samsun'da pembe balonlu bisiklet turu

Etkinliğin detayları:

Samsun FBM Tıp Merkezi ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen sağlık çalışanları ve bisikletçilerin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar ellerinde pankart ve dövizlerle, pembe kurdele ve pembe balonlarla farkındalık mesajı verdi.

Çobanlı İskelesi'nden başlayan turun güzergâhı Körfez mevkisine kadar uzandı; etkinlik boyunca pedal çevrilirken meme kanserinde erken teşhis ve kendi kendine muayenenin önemi öne çıktı.

Katılımcıların ve yetkililerin vurgusu:

FBM Tıp Merkezi İşletme Müdürü Aynur Yılmaz, etkinliğin Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle düzenlendiğini hatırlattı. Yılmaz, amaçlarının kadınlarda farkındalık oluşturmak ve herkesi düzenli muayene konusunda teşvik etmek olduğunu belirtti.

Yılmaz, meme kanserinin kadınlarda sık görülen türlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Meme kanseri bildiğiniz gibi her sekiz kadından birinde görülüyor diyoruz ama artık bu oran daha da düştü. Dolayısıyla kadınlarımızın bu konuda kendilerinin farkında olmalarını, kansere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak ve dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin görsel unsurları hakkında konuşan Yılmaz, dünya genelinde meme kanserinin sembolü olan pembe kurdelelerin, pembe balonların ve sloganların kullanıldığını belirtti: "Etkinliğimizin biraz dikkat çekici olması için dünyada meme kanserinin sembolü olan pembe kurdelelerimizi taktık, pembe balonlar ve sloganlar hazırladık. Bunu topluma duyurmak istiyoruz."

Yılmaz ayrıca meme kanserinin yalnızca kadınlarda görülmediğini, erkeklerde de nadiren ortaya çıkabildiğini hatırlattı ve toplumun bilincini artırmanın önemini vurguladı: "Erken teşhis hayat kurtarır çok bilindik bir kelime. İnsanların bunu ihmal etmemesini ve arada böyle hatırlatmalar yaparak, etkinlikler düzenleyerek biz de bu konuda toplumsal bir duyarlılık sergilemek istedik."

Etkinlik, sembolik unsurlar ve toplumsal çağrı niteliğindeki mesajlarıyla katılımcılarda ve çevredekilerde farkındalık oluşturmaya yönelik bir adım olarak kayda geçti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEMBE BALONLARLA BİSİKLET TURU...

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEMBE BALONLARLA BİSİKLET TURU YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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