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Memişoğlu ile Kennedy Jr. arasında sağlıkta iş birliği vurgusu

Memişoğlu, ABD'de Robert F. Kennedy Jr. ile görüşmesinde Türkiye'nin 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' yaklaşımını ve iş birliklerini paylaştı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Merve Çelik

Memişoğlu ile Kennedy Jr. arasında sağlıkta iş birliği vurgusu

Memişoğlu'nun ABD ziyaretinde öne çıkanlar

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ABD ziyaretinin üçüncü gününde mevkidaşı Robert Francis Kennedy Jr. ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülkenin sağlık politikaları ve iş birliği imkanları ele alındı.

Türkiye'nin model sunumu

Toplantıda, Sağlıklı Türkiye Vizyonu doğrultusunda geliştirilen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli kapsamında Türkiye'de yürütülen çalışmalar paylaşıldı. Bakanlık, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ve yerli üretim kapasitesine ilişkin deneyimlerini aktardı.

İş birliği alanlarının değerlendirilmesi

Görüşmede ayrıca ABD'deki sağlık politikalarına ilişkin bilgi alındı ve iki ülkenin sağlık alanında geliştirebileceği projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Heyetler arası görüşmeler, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve ortak çalışma zeminlerinin araştırılması ekseninde ilerledi.

Memişoğlu sosyal medya paylaşımında şunları belirtti: "Görüşmemizde; ’Üreten Sağlık’ yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaşırken, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için mevkidaşım Robert F. Kennedy Jr. ve heyetine teşekkür ediyorum"

Toplantı, mevcut deneyimlerin paylaşımı ve potansiyel iş birliği alanlarının tespit edilmesi açısından iki taraf için zemin hazırladı. Tarafların önümüzdeki dönemde teknik düzeyde çalışma grupları ve ortak projeler üzerinden ilerleme olasılığı değerlendirilmeye devam edecek.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, ABD ZİYARETİNİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE MEVKİDAŞI ROBERT FRANCİS...

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, ABD ZİYARETİNİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE MEVKİDAŞI ROBERT FRANCİS KENNEDY JR. İLE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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