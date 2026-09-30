Memleketi Köşk'ü yasa boğan kayıp: 9 yaşındaki Ada Karabela hayatını kaybetti

Ankara'da bir süredir tedavi gören 9 yaşındaki Ada Karabela, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Ada'nın vefatı, ailesi ve yakın çevresini derin üzüntüye boğdu.

tedavi süreci ve sağlık durumu:

Ada Karabela uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Ankara'daki tedavi sürecinde durumunun dün aniden ağırlaştığı ve doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ailenin yakınları, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen üzücü sonucun engellenemediğini aktardı.

cenaze bilgileri ve tepkiler:

Ada'nın cenazesinin Ankara'dan memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine götürüleceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi. Köşk'te yaşayanlar ve yakınları haberi büyük bir üzüntüyle karşıladı; komşular ve okul çevresi başsağlığı dileklerini iletti.

Ailenin ve köy halkının yasını tutacağı, küçük Ada'nın kaybının bölge halkı üzerinde derin bir etki bıraktığı belirtildi.

ANKARA’DA BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖREN 9 YAŞINDAKİ ADA KARABELA, DURUMUNUN AĞIRLAŞMASININ ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ.