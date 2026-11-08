memleketinde geleceğin yıldızlarıyla buluştu: Ahmet Ergin gençleri motive etti

Ahmet Ergin memleketinde genç futbolcularla buluştu

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncusu Ahmet Ergin, doğduğu belde Güneyyurtta Konyaspor Futbol Okulu öğrencileriyle buluştu. Ziyarette antrenmanları izleyen Ergin, gençlerle sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulundu ve formalarını imzaladı.

konyaspor futbol okulunda gözlem:

29 yaşındaki milli futbolcu, beldede faaliyet gösteren Konyaspor Futbol Okulundaki antrenmanı baştan sona takip etti. Çocukların antrenman sonrası sorularını yanıtlayan Ergin, hatıra fotoğrafları çektirip formalarını imzalayarak genç sporcularla birebir ilgilendi. Ziyaret sırasında oyuncuların teknik ve fiziksel potansiyellerinin yüksek olduğu gözlemlendi.

milli takım tecrübesi ve mesajı:

Ergin, futbol yolculuğunu ve spor yaşamındaki dönüm noktalarını da paylaştı. Memleketinde yetiştiğini belirten oyuncu, 1997 doğumlu olduğunu, ilkokul 3'üncü sınıfa kadar burada okuduğunu ve okul takımında futbola başladığını anlattı. U21 Milli Takımı'na seçilmesi, Avrupa şampiyonluğu yaşaması ve A Milli Takım ile olimpiyatlarda yer almasının kariyerinde önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmasında ayrıca, Tokyoda olimpiyat şampiyonu olduklarını ve geçen yıl memleketini tercih ederek buraya döndüğünü söyledi. Ergin, İşitme Engelliler A Milli Takımında forma giydiğini ve 2025 yılında Tokyo’da düzenlenen organizasyonda 8 numaralı formayı sırtında taşıyarak attığı gollerle şampiyonluğa katkı sağladığını hatırlattı.

Gençlere yönelik mesajında, mevcut yeteneklerin doğru yönlendirmeyle yükselebileceğini vurgulayan Ergin, bu çocukların ileride iyi birer futbolcu olabileceğini, hatta milli takıma kadar yükselebileceklerini dile getirdi. Memleketinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten milli oyuncu, gençlere çalışmaları ve hedeflerini yüksek tutmaları tavsiyesinde bulundu.

ERMENEK İLÇESİNE BAĞLI GÜNEYYURT BELDESİNDE DÜNYAYA GELEN İŞİTME ENGELLİLER FUTBOL MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU AHMET ERGİN, MEMLEKETİNDE GELECEĞİN FUTBOLCULARIYLA BİR ARAYA GELDİ.