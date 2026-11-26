Denizli'ye getirilen şehidin naaşı

Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın naaşı memleketi Denizli'ye ulaştı.

karşılama töreni:

Şehidin naaşı Çardak Havalimanı'na getirildi ve burada yapılan karşılama töreninde Denizli protokolü hazır bulundu.

cenaze programı:

Şehit Volkan Demirhan için 27 Kasım Cuma günü, Cuma namazını müteakip Sarayköy Ağalar Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından şehit, Sarayköy'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Yetkililer ve yakınları tarafından karşılanan şehidin naaşına ilişkin bilgiler bu program çerçevesinde açıklandı; tören sırasında ve sonrasındaki uygulamalar ilgili kurumlar tarafından yürütülecek.

ESKİŞEHİR’DE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN DENİZLİLİ HAVA PİLOT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ VOLKAN DEMİRHAN’IN NAAŞI DENİZLİ’YE ULAŞTI.