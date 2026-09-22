Memleketine vefa: Maçka ve Yalıncak’ta üç eğitim kurumu ve yurt hizmete girdi

Yeni eğitim tesisleri törenle açıldı

Trabzon’da iş insanı Hacı Turgut Aydının destekleriyle tamamlanan eğitim yatırımları düzenlenen törenlerle hizmete girdi. Maçka ilçesine kazandırılan Hacı Turgut Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Kompleksi ile Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi’ndeki Hacı Turgut Aydın İlkokulu ve Hacı Turgut Aydın Ortaokulu için açılışlar gerçekleştirildi. Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, iş insanı Turgut Aydın, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından dualar edildi ve açılış programı konuşmalarla sürdü.

kompleksin özellikleri:

Maçka’daki mesleki ve teknik lise kompleksi, 16 derslikli eğitim yapısı ile birlikte bir öğrenci yurdunu içeriyor. Yurt binasının öğrenci kapasitesi 150 kişilik olarak açıklandı. Yalıncak’taki ilkokul ve ortaokul binaları toplamda 24 derslik olarak planlandı. Açılışta konuşan Turgut Aydın, eğitimin önemine vurgu yaparak, bu eserlerin öğrenciler, öğretmenler ve aileler için hayırlı olmasını diledi.

Aydın, eğitimle ilgili anısını paylaşırken, ortaokula gitme isteğini ve babasının maddi koşulları nedeniyle yaşadığı zorluğu anlattı: "İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gitmek istiyordum. Okul forması ve şapkası çok hoşuma gidiyordu... Rahmetli babam 'kusura bakma ben seni gönderemem' dedi. Ama istiyorsan seni imam yapayım dedi. Küçükken hastalık geçirdim onun için sesim çok çirkin... Olmayınca 15 yaşında İstanbul’a çıraklık yapmaya geldim. Allah yürü kulum dedi ve bu hale geldik." Bu kişisel hikâye, Aydın’ın doğduğu topraklara yatırım yapma kararının arka planına dair güçlü bir bağ kurdu.

protokolün değerlendirmeleri:

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Aydın için "doğduğu toprakları unutmadığını bir kez daha gösterdi" diyerek yapılan yatırımı ilçenin gençlerine yapılan önemli bir hizmet olarak nitelendirdi. Başkan Koçhan, pansiyonun köyden gelen öğrenciler için özellikle değerli olduğunu vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eğitimin medeniyetin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti ve "Eğitim sadece devletin sorumluluğu değil" ifadesiyle sivil ve yerel katılımın önemine işaret etti. Genç, ayrıca bu yatırımın bir vefa örneği olduğuna dikkat çekti ve Aydın ailesinin kent genelinde eğitim yatırımlarına katkı sağladığını ifade etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Aydın ağabeyin Maçka ve Trabzon’a kazandırdığı üç esere değinerek, Trabzon’daki devlet okulu sayısının özel okullar hariç 608 iken bu üç ekle birlikte sayının 611 olacağını aktardı ve yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Vali Tahir Şahin de konuşmasında Aydın ailesine teşekkür ederek, geçen hafta Yalova’da da büyük bir eğitim kompleksinin açıldığını hatırlattı ve "yetiştiği coğrafyaya büyük bir vefa örneğiyle döndü" sözleriyle hayırsever çalışmayı övdü. Vali Şahin, şehirde görev yapan yaklaşık 11 bin eğitim çalışanı, 646 okul ve yaklaşık 145 bin öğrenci ile eğitimin yaygın olduğunu belirtti.

Açılış töreninde Maçka’daki merkez programdan telekonferans yöntemiyle Yalıncak’taki ilkokul ve ortaokula bağlantı kuruldu, ardından kurdele kesimiyle üç eğitim kurumunun ve yurdun açılışı resmiyet kazandı. Tören sonunda protokol üyeleri ve davetliler toplu fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgut Aydın, yatırımın süreceğini belirterek "Her sene bir okul yaparız diye düşünüyorum" dedi ve ailenin desteğine vurgu yaptı. Ayrıca futbola şimdiye kadar yatırım yapmadığını ancak Trabzonspor’un başarısına destek vereceklerini söyledi: "Trabzonspor’un bu başarısına destek olacağız." Aydın, yatırımların devam edeceğini ve aile fertlerinin de bu işe sahip çıktığını ifade etti.

Toplanan protokol ve katılımcıların ortak değerlendirmesi, yapılan eserlerin Maçka ve Trabzon için kalıcı birer hayır ve vefa örneği olduğuydu. Turgut Aydın ismi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile anılarak bölgede uzun yıllar hatırlanacak bir yatırıma dönüşmüş oldu.

TRABZON’DA İŞ İNSANI HACI TURGUT AYDIN’IN DESTEKLERİYLE YAPIMI TAMAMLANAN EĞİTİM KURUMLARI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.