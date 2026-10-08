Dolar 49,2102 +0,02%
Euro 55,2333 +0,27%
Bist 12.108,10 -0,12%
Altın Gram 6.551,66 +0,01%
EUR/USD 1,1194 -0,04%
Brent Petrol 104,76 +4,55%
--°

Memorial Bodrum Hastanesi ile Bodrum FK sağlıkta iş birliğine imza attı

Memorial Bodrum Hastanesi, Bodrum FK ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı; futbolcuların sağlık kontrolleri ve tedaviye hızlı erişimini sağlayacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Memorial Bodrum Hastanesi ile Bodrum FK sağlıkta iş birliğine imza attı

Memorial Bodrum Hastanesi ile Bodrum FK arasında sağlık sponsorluk anlaşması

Memorial Bodrum Hastanesi, Bodrum Futbol Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla kulübün resmi sağlık sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında futbolcuların sağlık kontrolleri, tanı ve tedavi süreçleri Memorial Bodrum Hastanesi'nin uzman hekim kadrosu ve sağlık altyapısıyla desteklenecek.

İş birliğinin kapsamı:

Anlaşma, Bodrum FK futbolcularının rutin sağlık taramalarının yapılması, olası sakatlıkların erken değerlendirilmesi ve gerektiğinde hızlı tıbbi müdahale imkânının sağlanmasını kapsıyor. Anlaşmada ayrıca tanı araçları ve uzman görüşlerine erişimin kolaylaştırılması, sporcu sağlığının düzenli takibini sağlayacak protokollerin uygulanması hedefleniyor.

İmza töreni Bodrum Futbol Kulübü Stadyumunda gerçekleştirildi; törende Memorial Bodrum Hastanesi ve kulüp yöneticileri ile birlikte futbolcular Vincent Aboubakar, Diogo Sousa, Celal Dumanlı ve İsmail Tarım da hazır bulundu. Etkinlik, yöneticiler ve oyuncuların katıldığı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Memorial Bodrum Hastanesi Direktörü Hasan Peksel, profesyonel sporda sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, "Sahada büyük emek veren futbolcularımızın sağlık yolculuklarında yanlarında olmayı önemsiyoruz. Profesyonel sporda sağlık, başarının önemli bir parçası. Düzenli kontroller, olası sakatlıkların erken değerlendirilmesi ve ihtiyaç halinde doğru tedaviye hızlı ulaşılması büyük önem taşıyor. Memorial Bodrum Hastanesi olarak Bodrum Futbol Kulübü futbolcularının sağlık sponsoru olarak bu süreçlerde yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankaralı ise futbolcuların sağlığının kulüp için öncelik taşıdığını belirterek, "Bir kulüp başkanı olarak benim için sahadaki başarı kadar, bu başarıyı ortaya koyan futbolcularımızın sağlığı ve kendilerini güvende hissetmeleri de önemli. Memorial’ın uzman kadrosu ve sağlık alanındaki güçlü yapısıyla futbolcularımızın ihtiyaç duyduklarında yanlarında olacak olması bizim için önemli bir güvence" dedi.

Taraflar, imzalanan protokolle özellikle yoğun antrenman ve müsabaka temposunda olan sporcuların sağlık süreçlerinin daha sistemli şekilde takip edilmesini, sakatlık risklerinin azaltılmasını ve gerektiğinde hızlı tedaviye erişimin sağlanmasını amaçlıyor. Bu adım, hem oyuncu güvenliği hem de performans sürdürülebilirliği açısından kulüp için somut bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

BODRUM FK’NIN SAĞLIK SPONSORU MEMORİAL BODRUM HASTANESİ OLDU

BODRUM FK’NIN SAĞLIK SPONSORU MEMORİAL BODRUM HASTANESİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erciyes 38 FK kupada Kahta 02Spor engelini aştı
images

Genç yelkenciler için Bodrum'da kıyasıya yarış başlıyor
images

Samsunlu beden eğitimi öğretmeni Muhammet Şimşek'in İstanbul hedefi: dünya şampi...
images

Esnafın formasıyla destek: Kırşehir FK’ya çağrı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun’da aranan kadın yakalandı ve kesinleşmiş hapsi için cezaevine gönderildi

Genç şüpheli adliyede: amcasının ölümüne ilişkin soruşturma

Büyükkılıç, Yeşilay ile YEDAM iş birliğini güçlendirme vurgusu yaptı

Cizre polisi afetlere karşı müdahale hazırlıklarını güçlendirdi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı