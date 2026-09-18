Memur-Sen'in yargı zaferi: gerçeğe aykırı haberler tazminatla sonuçlandı

Ankara mahkemelerinden iki ayrı tazminat kararı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından yürütülen hukuki süreçte, Sözcü ve Evrensel gazetelerinde yayımlanan bazı haberlerin gerçeğe aykırı ve itibar zedeleyici olduğu iddiasıyla açılan davalar sonuçlandı. Mahkeme kararlarında ilgili yayınların etkisi tespit edilerek taraflara manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Sözcü davasında kararın ayrıntıları:

Sözcü Gazetesi yazarı Sultan Uçar tarafından 8 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan "Sendika mı Rant Yolu mu?" başlıklı yayına ilişkin davada, Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi (2025/393 E.) tarafından yazar, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahir Ağar ve yayını yapan Mega Ajans ve Reklam Tic. A.Ş. hakkında 20.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Mahkeme kararında, haberde Memur-Sen’in kamu kaynaklarının aktarımına aracılık ettiği, örgütle bir ilişki bulunmayan bir kooperatifle bağlantı kurulduğu ve Genel Başkan Ali Yalçın ile ailesinin bu ilişki kapsamında gösterildiği yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Evrensel davasında hüküm ve kapsamı:

Evrensel Gazetesi yazarı Murat Uysal'ın 7 Temmuz 2025 tarihli "Emekçinin Cebindeki İktidar Çekirgesi; Memur-Sen Büyüdükçe Memur Küçüldü" başlıklı yazısında yer alan iddialar hakkında açılan davada da mahkeme benzer bir tespit yaptı. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi (2025/474 E.) dosyasında, yazar ve gazete yetkilileri ile yayımlayan Bülten Basın Yayın Reklamcılık Tic. Ltd. Şti. hakkında 10.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Kararda, yazıda Memur-Sen’in siyasal iradenin deneticisi olduğu, kamu kaynaklarının aktarımına aracılık ettiği ve ekonomik çıkar amaçlı bir rant ağı içinde bulunduğu iddialarının dayanağı olmadığı ve bazı ifadelerin özellikle Genel Başkan ile ailesini hedef aldığı vurgulandı.

Memur-Sen'in açıklaması ve takip edilen hukuki adımlar:

Memur-Sen yaptığı açıklamada adalete güvendiklerini belirterek, peş peşe gelen mahkeme kararlarının kişi ve kurumların itibarını hedef alan yayınların hukuki sonuçlarını gösterdiğini ifade etti. Konfederasyon, "Peş peşe gelen mahkeme kararlarının, kişi ve kurumların itibarını hedef alan yayınların hukuki sonuçları olduğunu bir kez daha ortaya koydu" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Memur-Sen’in hiçbir ilgisinin bulunmadığı bir kooperatif üzerinden yürütülen iddialara ilişkin diğer hukuki süreçlerin de titizlikle takip edildiği ve kamuoyunu yanıltan, gerçek dışı iddialarla kişi ve kurumların itibarını hedef alan yayıncılığa karşı hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağı belirtildi.

Mahkeme kararları, söz konusu yayınların hukuki sorumluluğunu somutlaştırırken, tarafların itibarını zedeleyen iddialarla ilgili diğer başvuruların da sürdüğü kaydedildi.

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU (MEMUR-SEN) VE MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN HAKKINDA GERÇEĞE AYKIRI VE İTİBAR ZEDELEYİCİ OLAN VE YARGIYA TAŞINAN HABERLERLE İLGİLİ MAHKEMELERDEN KARAR ÇIKTI.