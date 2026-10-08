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Menderes caddesi'nde taksi altına giren yavru kedi kurtarıldı

Karabük Menderes Caddesi'nde bir ticari taksinin altına giren yavru kedi, sürücü Ramazan Aykutlu ve bir vatandaşın çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Menderes caddesi'nde taksi altına giren yavru kedi kurtarıldı

kurtarma çalışması:

Karabük şehir merkezinde, Menderes Caddesi üzerinde bir ticari taksinin altına giren yavru kedi bulundu. Taksiyi kullanan Ramazan Aykutlu, aracın altından gelen kedi sesi üzerine durdu ve sesin kaynağını kontrol etti.

Aykutlu, kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı; ancak ilk çabalar yeterli olmadı ve hayvanı kurtarmak için ek yardım gerekti. O sırada çevrede bulunan bir vatandaş duruma müdahale ederek yardım etti.

çabaların sonucu:

İki kişinin bir süre süren uğraşının ardından yavru kedi güvenli bir şekilde aracın altından çıkarıldı. Kurtarma anı olaysız tamamlandı ve kedi bulunduğu yerden alınarak tehlikeden uzaklaştırıldı.

Olay, çevredeki duyarlılığın ve anlık müdahalenin küçük canlıların hayatını nasıl etkileyebileceğini gösterdi. Ramazan Aykutlu ile yardım eden vatandaşın iş birliği, yanan bir ihbarın kısa sürede olumlu sonuçlanmasını sağladı.

KARABÜK&#039;TE BİR TİCARİ TAKSİNİN ALT KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, TAKSİ SÜRÜCÜSÜ VE ÇEVREDEKİ BİR...

KARABÜK'TE BİR TİCARİ TAKSİNİN ALT KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, TAKSİ SÜRÜCÜSÜ VE ÇEVREDEKİ BİR VATANDAŞIN YARDIMIYLA UZUN UĞRAŞLAR SONUCU BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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