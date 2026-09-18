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Menderes Park'ta kaliteli ve ulaşılabilir lezzetler Efeler Belediyesi'nin sosyal mutfağı

Efeler Belediyesi, Menderes Park'taki hijyenik mutfakta zengin menüsü ve Efem Kart ile yüzde 20 indirim sunarak yediden yetmişe uygun fiyatlı lezzet sağlıyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Menderes Park'ta kaliteli ve ulaşılabilir lezzetler Efeler Belediyesi'nin sosyal mutfağı

Menderes Park'ta lezzet ve erişilebilirlik

Efeler Belediyesi, Menderes Parkta yürüttüğü yemek hizmetini genişleterek kent sakinlerini kaliteli ve ulaşılabilir lezzetlerle buluşturuyor. Modern ve hijyenik mutfakta hazırlanan ürünler, zenginleşen menü seçenekleriyle günün her saatinde misafirlerini ağırlıyor.

menü çeşitliliği ve sunum:

Tesisin mutfağında özenle hazırlanan ızgaralar, pratik fast-food alternatifleri, taş ocağından odun ateşi kokusuyla taze çıkan pide ve pizza çeşitleri ile geleneksel sıcaklığı yansıtan sulu yemekler yer alıyor. Menüye yeni eklenen et döner lezzetiyle birlikte ürün yelpazesi genişleyerek farklı yaş ve damak zevklerine hitap ediyor; böylece yediden yetmişe herkes için ulaşılabilir bir seçenek sunuluyor.

sosyal belediyecilik ve destek uygulamaları:

Efeler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını pratiğe döndürüyor; park içindeki tüm menülerde Efem Kart sahiplerine yüzde 20 indirim uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, aileler, emekliler ve gençler ekonomik kaygı yaşamadan şehrin ortak buluşma noktasında sosyalleşebiliyor ve kaliteli gıdaya erişebiliyor.

Hizmetin amacı, yalnızca lezzet sunmak değil; aynı zamanda toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini artırmak. Belediye yetkilileri, mutfağın hijyenik koşullarda işletildiğini ve hizmet kalitesinin sürekli yükseltildiğini belirtiyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise projeye ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Kaliteli gıdaya ekonomik şartlarda ulaşmak Efeler’de yaşayan her bir vatandaşımızın en temel hakkı. Şehrin kalbindeki Menderes Park’ımızı öğrencilerimizin, ailelerimizin ve emeklilerimizin hiçbir ekonomik endişe duymadan ağırlandığı sıcak bir yuva, ortak bir buluşma noktası yaptık. Efem Kart desteği de sosyal belediyecilik sözümüzün örneğidir".

Vatandaşlara yönelik bu uygulama, kentin merkezindeki bir tesisin sadece yemek sunan bir nokta olmanın ötesine geçip ortak yaşam ve dayanışma alanına dönüşmesini hedefliyor. Efeler Belediyesi, Menderes Park aracılığıyla erişilebilir gıda ve sosyal destek politikalarını somut adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

EFELER BELEDİYESİ, MENDERES PARK’TA VATANDAŞLARI KALİTELİ YEMEKLERLE BULUŞTURUYOR

EFELER BELEDİYESİ, MENDERES PARK’TA VATANDAŞLARI KALİTELİ YEMEKLERLE BULUŞTURUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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