Menderes'te çarpışma sonrası otobüs ve otomobil şarampole yuvarlandı

Menderes'te çarpışma ve can kaybı

İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, otomobilde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk anda yaralılara müdahale edip güvenlik önlemleri aldı; aynı zamanda şarampole devrilen araçlarda kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kazak sonrası araçların bulunduğu yerden çıkarılması için vinç desteğiyle çalışma yapıldı. Kurtarma ve kaldırma işlemleri sırasında ekipler bölgedeki güvenliği sağlayıp olay yerinde gerekli tedbirleri aldı.

Soruşturma ve inceleme

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürdürülüyor. Kaza nedeninin kesinleşmesi için resmi incelemeler devam ederken, sürücülerin kimlikleri ve plakalarla ilgili bilgiler yetkililerce araştırılıyor.

Yetkililer, kazayla ilgili ayrıntıların yapılacak teknik inceleme ve olay yeri çalışmaları ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

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