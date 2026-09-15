Mendirekte beklenmedik ziyaret: pelikan balıkçıların arasında gezindi

olayın gelişimi:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, özellikle deniz fenerine giden rotada yürüyüş yapan vatandaşların yürüyüşü, Kuzey Mendirek'te sıra dışı bir misafirle kesişti. Mendirekte görülen pelikan, insanlardan çekinmeden balıkçıların bulunduğu bölgeye yaklaştı ve dolaşmaya başladı.

Pelikan, mendirekte balık tutanların yanına tek tek giderek oltaları ve tuttukları balıkları inceledi. Bu davranışı çevredeki vatandaşların ilgisini çekti; bazıları telefona sarılarak anları kaydetti. Kendisine seslenen vatandaşların 'Dur, nereye?' şeklindeki çağrılarına karşılık verircesine durup geri dönmesi, sahnede renkli anlar oluşturdu.

görüntüler ve tepkiler:

Bir süre denize girip yüzen pelikan, ardından kıyıya çıkarak balıkçıların arasındaki gezintisine devam etti. Mendirekteki hareketleri merak uyandırırken, balıkçılardan kimileri pelikanı izledi, kimileri de görüntü aldı. Bir süre sonra kuş, uçarak bölgeden uzaklaştı.

Olay anı, yürüyüş yapanların cep telefonu kameralarına yansıdı; kısa süren bu karşılaşma, mendirekteki sakin atmosfere neşeli anlar kattı. Kuzey Mendirek'te kaydedilen görüntüler, hem yerel sakinlerin hem de sosyal medyada paylaşanların beğenisini topladı.

BANDIRMA MENDİREĞİNDE PELİKAN SÜRPRİZİ