Menemen modeli: fransız seramikçinin gözünden uluslararası bir örnek

Menemen'in festivali uluslararası alanda örnek gösteriliyor:

Geçen ay düzenlenen 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 45 ülkenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler arasında konuşulmaya devam ediyor. İki yıldır festivale katılan Fransız seramik sanatçısı Stephane Montalto, program sırasında festival i̇le ilgili izlenimlerini ve uluslararası alanda gördüğü yankıları paylaştı.

Belediye desteği ve organizasyon farkı:

Montalto, festivalin en dikkat çekici yönünü Menemen Belediyesi’nin doğrudan yürüttüğü organizasyon ve sektöre verilen önem olarak tanımladı. Burak Cılasun’un moderatörlüğünde ve Menemen Belediyesi’nde görev yapan Fransızca Öğretmeni Filiz Alptekin Yılmaz’ın çevirmenliğiyle gerçekleşen sohbette Montalto, Fransa’daki kendi düzenlediği festivalle karşılaştırma yaptı. Ona göre Fransa’da festival mekânı kiralanmak zorunda kalınıyor, oysa Menemen’de bu tür engeller yok; organizasyon doğrudan belediye çatısı altında, yerel kültürle iç içe yürütülüyor.

Bu farkı vurgularken Montalto, Melton’da düzenledikleri etkinliklerle Menemen arasındaki farkı da anlattı: "Türkler festivali ve tarihi yaşayarak organizasyonlarını yapıyorlar." İtalyanların düşündükleri bir festival için görüş istediğini belirten Montalto, "Onlara iyi bir iş yapmak istiyorsanız, Menemen’i örnek almalısınız" dedi ve Aydın Pehlivan ile Menemen çömleğinin korunma çabalarını örnek gösterdi.

Misafirperverlik ve uluslararası dayanışma:

Montalto, Menemen’de kendilerine gösterilen sıcak karşılamadan da söz etti. Çevirmen Filiz Alptekin Yılmaz’ın annesel yaklaşımını ve festival ekibinin tutumunu vurgulayarak, "Burada kimse bize yabancı gibi hissettirmiyor" dedi. Kendini "çömleğin etrafında bir aile" olarak tanımlayan sanatçı, festival koordinatörü Abdurrahman Tekin ve ekibinin, ayrıca belediye başkanı Aydın Pehlivan’ın sürekli desteklerinin kendilerini duygulandırdığını aktardı.

Montalto, bu birlikteliğin sadece mekan veya organizasyon değil, aynı zamanda kültürel aktarım ve ustalık alanında da sonuç verdiğini belirtti. Türk ustaların uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılara dikkat çekti ve eskiden İtalya'nın önde olduğu alanda artık Türk ustaların beklenenden çok daha güçlü işler ortaya koyduğunu söyledi: "Türk ustalar çamura şekil verirken tarihi ve toprağı yaşayarak çalışıyorlar."

Stephane Montalto’nun değerlendirmeleri, Menemen’in çömlek geleneğini canlı tutma çabalarının uluslararası meslektaşları tarafından da fark edildiğini gösteriyor. Festivalin yıllar içinde büyümesi ve 45 ülkenin katılımıyla genişlemesi, yerel kültürün korunması ve uluslararası işbirliklerinin gelişmesi açısından işaret niteliğinde.

BU YIL 45 ÜLKENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 5. ULUSLARARASI MENEMEN ÇÖMLEK FESTİVALİ, ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR.