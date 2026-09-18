Menemen'de 5. uluslararası çömlek festivali el emeğini öne çıkardı

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 45 ülkenin katılımıyla düzenlenen 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, Menemen Şehir Parkı'nda kurulan alanıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Festival; atölye gösterileri, alternatif pişirim uygulamaları, konserler ve satış noktalarıyla yalnızca sergileme değil, doğrudan üretici ile tüketiciyi buluşturan bir pazar hüviyeti taşıyor.

ürün yelpazesi ve sanatçı çeşitliliği:

Festivalde sergilenen eserler fabrikasyon değil, tamamen el emeği üretimler. Standlarda Aşık Veysel'den efelere uzanan figüratif çalışmalardan, sırlanmış fincanlara; ahtapot ve fil tasarımlarından mantar ev ve seramik çiçeklere kadar geniş bir ürün gamı göze çarpıyor. Menemen başta olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Ankara, Adana, Nevşehir, Antalya, Muğla ve Bursa gibi çeşitli illerden sanatçılar ve ustalar kendi atölye-standlarıyla katılım sağlıyor. Alan genelinde toplam 55 çömlek ve seramik standı yer alıyor ve eserlerin çeşitliliği çömleğin sanat içinde ne kadar farklı formlara dönüşebildiğini bir kez daha gösteriyor.

satış, ziyaretçi memnuniyeti ve festivalin hedefleri:

Standlarda ürünler doğrudan üreticiden alıcıya sunuluyor; bu durum hem fiyat avantajı hem de eser sahipleri için gelir imkânı sağlıyor. Festivalin ilk saatlerinden itibaren satışların yüksek olması, ziyaretçilerin el yapımı ürünlere yöneldiğini ortaya koydu. Ziyaretçiler ürün çeşitliliği ve fiyatlardan memnun kaldıklarını belirtiyor; üreticiler ise emeklerinin karşılığını bulduğunu ifade ediyor.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan festivalin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından akademisyen ve sanatçıları buluşturduğumuz festivalimiz, bu anlamda büyük önem taşımasının yanında aynı zamanda çömlek ve seramiğin evlere daha fazla girmesi ve topluma yayılması anlamında da çok kıymetli bir noktada bulunuyor. Festival alanını gezen birçok ziyaretçimiz stantlardan alışveriş yapıyor. Fincanlardan sanat eserlerine kadar ihtiyaç ve ilgiye göre yapılan alışverişlerde hem sanatçılarımız emeklerinin karşılığını buluyor hem de ziyaretçilerimiz aracı bir satış kurumu olmaksızın doğrudan eser sahibinden ürün alarak, çok daha hesaplı şekilde evlerine çömlek ve seramik götürme fırsatı buluyor. Dolayısıyla 5. Uluslararası Çömlek Festivali aynı zamanda sanatın evlere taşınmasında da büyük rol oynuyor. 3 gün sürecek festival maratonunda tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz

Festival, hem seramik sanatının farklı teknik ve formlarını görmek isteyenler için bir buluşma noktası hem de yerel ve uluslararası üreticilerin doğrudan tüketiciye ulaşması açısından önemli bir platform işlevi görüyor. Etkinlik programı ve atölye takvimi, ziyaretçilere hem izleme hem de deneyimleme fırsatı sunuyor; üç günlük maraton boyunca sanatla iç içe bir atmosfer korunuyor.

MENEMEN BELEDİYESİNCE 5'İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ÇÖMLEK FESTİVALİ, STANTLARINDAKİ ÇÖMLEK VE SERAMİK ESERLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. AŞIK VEYSEL'DEN EFELERE, SIRLANMIŞ FİNCANLARDAN AHTAPOT VE FİLLERE KADAR BİRÇOK SANATÇI VE USTALARIN ESERLERİNİN YER ALDIĞI FESTİVALDE, EL YAPIMI ÜRÜNLER ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI.