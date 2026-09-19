Menemen'de çömlek festivali 45 ülkeyle renkli başladı

Menemen Belediyesi tarafından 5’inci kez düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, bu yıl dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla kapılarını renkli bir açılışla araladı. Etkinlikte kortej yürüyüşü, tornada atölye çalışması ve dev raku gösterisi gibi etkinlikler öne çıktı. Festival, Menemen’in hem yerel hem de uluslararası çömlekçilik kültüründeki yerini yeniden gösterdi.

kortej ve açılış töreni:

Açılış için Menemen İlçe Stadı önünden başlayan kortej yürüyüşü, ülkelerin isimlerinin taşındığı levhalar ve bayraklarla görsel bir şölen sundu. Bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşte yurt dışından gelen katılımcılar milli kıyafetleriyle yer aldı; kortej Menemen Şehir Parkı’nda sona erdi ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Festivalin bu yılki katılım sayısı 45 ülke olarak kayda geçti. Menemen Belediyesi yetkilileri, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

tornada atölye ve raku gösterisi:

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri Hünerli Eller Çömlek Yarışması alanına geçti. Burada tornaya geçen protokol üyeleri günün anısına birer çömlek yaptı ve düzenlenen workshop ile festivelin usta-çırak yaklaşımı vurgulandı. Ardından gerçekleştirilen dev raku gösterisinde, Türkiye’nin simgelerinden olan Galata Kulesi formunda ortaya çıkan eser yoğun alkış aldı.

Gün boyunca atölye ve gösteriler, profesyonel çömlek ustaları ile uluslararası katılımcılar arasında doğrudan bir paylaşım zemini oluşturdu. Etkinlikler hem izleyicilere hem de meslek erbabına uygulamalı deneyim sundu.

başkan pehlivan'ın mesajı:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Meydanı’ndaki konser alanında yaptığı konuşmada festivalin önemine dikkat çekti. Pehlivan, "Sanat birleştirir, kültür yaşatır, dostluklar güçlendirir. Büyük bir gururla ifade ediyorum ki Menemen artık yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın saygın çömlekçilik ve seramik merkezlerinden biri haline gelmiştir" dedi.

Pehlivan konuşmasında festivalin kısa tarihçesine de değinerek, "2022 yılında, yalnızca 18 ülkenin katılımıyla başlattığımız bu yolculuk, geçtiğimiz yıl 41 ülkeye, bu yıl ise tam 45 ülkeye ulaştı. Filistin’den Brezilya’ya, Amerika’dan Rusya’ya; çömleğin yapıldığı, konuşulduğu her yerde, her kıtada artık Menemen’in izleri var. Menemen çömlekçiliği dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşmıştır. Menemen’de 8 bin yıllık çömlekçilik geleneğini yalnızca korumakla yetinmiyor, geliştiriyor, dünyayla paylaşıyor, gelecek nesillere taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelen sanatçı ve akademisyenlere hitap eden Pehlivan, "Dünyanın dört bir yanından gelen değerli konuklarımız, sizler Menemen’in kıymetli bir konuğu olmanın ötesinde, bu kadim mirasın gönüllü birer temsilcisisiniz. Bugün buraya kendi ülkenizin kültürünü ve çömlek sanatını temsilen geldiniz. İnanıyorum ki üç gün sonra Menemen’den ayrılırken, bu büyük ailenin gerçek birer üyesi olarak ülkelerinize döneceksiniz. Çünkü biz festivalimizi; barışın, kardeşliğin, paylaşmanın, üretmenin ve birlikte bir gelecek inşa etmenin güçlü bir zemini olarak görüyoruz" dedi.

Festivalde ayrıca Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan konser alanında ilk gün iki konser düzenlendi; Aslı Zen ve ardından sahneye çıkan Edis, sevilen parçalarını katılımcılarla paylaştı.

Açılış programına Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın yanı sıra önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer ile yurt içi ve yurt dışından sanatçı ve akademisyenler katıldı.

Festival, Menemen’in tarihsel çömlekçilik mirasını görünür kılarken, uluslararası katılımla kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik üç gün boyunca atölye, sergi, yarışma ve konserlerle devam edecek.

MENEMEN BELEDİYESİ TARAFINDAN 5’İNCİ KEZ DÜZENLENEN ULUSLARARASI MENEMEN ÇÖMLEK FESTİVALİ, KAPILARINI RENKLİ KORTEJ VE RAKU GÖSTERİSİYLE AÇTI.