Menemen'de çömlek rüzgârı: 45 ülke üç gün boyunca kilden buluşuyor

Menemen'de üç günlük uluslararası çömlek şöleni

Menemen, bu yıl beşinci kez düzenlenecek Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ile 45 ülkeyi bir araya getiriyor. 18-19-20 Eylül tarihlerinde Menemen Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek üç günlük maraton, hem seramik meraklılarına hem de yerel halka dolu dolu bir program sunacak. Festival, kentin kırmızı toprağından doğan üretim geleneğini küresel bir platforma taşımayı amaçlıyor.

Program ve katılımcı profili:

Etkinlik takımı, yerli ve yabancı ustalar, akademisyenler ve üreticilerden oluşuyor. Festivale 45 ülkeden 75 yabancı katılımcı ile birlikte, 16 üniversiteden 24 akademisyen katılacak. Ağ kurma alanlarında 32 firma, sokak satış stantlarında ise 55 firma yer alacak. Toplamda 28 ayrı etkinlik planlanmış olup bunlar arasında 19 farklı workshop, 3 performans ve 6 alternatif seramik pişirim etkinliği öne çıkıyor.

Festivalin açılışını taçlandıracak kortej, 18 Eylül Cuma günü Menemen Şehir Stadı önünden başlayacak ve şehri etkinlik alanına taşıyacak bir kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Yarışmalar, konserler ve atölyeler:

Her yıl ilgi çeken yarışmalar bu yıl da programın merkezinde. 'Sofra' temasıyla düzenlenen Hemhal Sofra Kavramsal Seramik Yarışması, Hünerli Eller Çömlek Yarışması ve Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması festivale rekabet ve heyecan katacak. Ayrıca konserler, sokak müzisyenleri, çocuk atölyeleri, festival sohbetleri, Türk-Japon Dostluk Konseri, yöresel lezzet stantları ve karikatür sergisi gibi etkinlikler ziyaretçilere geniş bir deneyim yelpazesi sunacak.

Festival alanında ürün satışları, canlı pişirim gösterileri ve deneyimli ustalarla birebir çalışma fırsatları bulunuyor; böylece hem üreticiler hem de tüketiciler doğrudan temas kurabilecek.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin 8 bin yıllık çömlekçilik mirasına vurgu yaparak, kırmızı toprağın kent için önemli bir kültürel ve ekonomik değer olduğuna dikkat çekti. Pehlivan, festivalin bu mirası görünür kılma ve Menemen'i uluslararası platformda tanıtma hedefinde önemli bir adım olduğunu belirtti ve tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Bu beşinci buluşma, Menemen'in yerel el sanatlarını uluslararası işbirlikleriyle harmanlayarak hem kültürel paylaşıma hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Festival boyunca atölye katılımları, sergiler ve yarışmalar aracılığıyla çömlekçilik geleneğinin yeni kuşaklara aktarılarak canlı tutulması hedefleniyor.

BU YIL 5’İNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE 45 ÜLKEYİ BULUŞTURACAK OLAN ULUSLARARASI MENEMEN ÇÖMLEK FESTİVALİ'NDE, ÜÇ GÜN BOYUNCA 19 AYRI WORKSHOP ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.